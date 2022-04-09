У польських державних пологових будинках, за словами досвідчених емігранток, як і в Україні, поширена практика збирання сумок для породіль. У приватних клініках жінок забезпечують усім необхідним, але за такі послуги доведеться заплатити значну суму. Хоча вартість пологів у приватних закладах може покрити відповідна страховка.
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Що рекомендують взяти із собою породіллі у Польщі
Прозорі сумки, які звикли готувати майбутні матері в Україні, в Польщі не заведено брати з собою. Більшість майбутніх мам тут пакують у пологовий будинок валізу на колесах, що доволі зручно.
Найважливіше – не забути документи:
- Обмінна карта вагітної (karta ciąży);
- Посвідчення особи (dowód osobisty);
- Результати обстежень USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS (wyniki badań USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS);
- Вихідний результат аналізу групи крові (oryginalny wynik badania grupy krwi);
- План пологів (plan porodu);
- Направлення в пологовий будинок, якщо в такому є потреба (skierowanie do szpitala jeśli jest wymagane).
Для мами бажаним є такий перелік речей:
- Мобільний телефон та зарядний пристрій (telefon komórkowy oraz ładowarka);
- Мінеральна негазована вода (woda mineralna niegazowana);
- Перекуси та напої (przekąski i napoje);
- 2 – 3 нічні сорочки з натуральної тканини, що розстібаються нагорі для годування малюка (2 – 3 koszule nocne z naturalnej tkaniny, rozpinane dla karmienia);
- Халат (szlafrok);
- Бюстгальтери для годування (siustonosze do karmienia);
- Одноразові труси (jednorazowe majtki);
- Шкарпетки (skarpety);
- Светр, худі або будь-яка інша комфортна тепла річ (bluza dresowa lub sweterek);
- Капці для палати (kapcie);
- Капці гумові для душу (klapki pod prysznic);
- Післяпологові прокладки (podkłady, podpaski poporodowe);
- Рушники різних розмірів (ręczniki: mały do przecierania twarzy, średni i duży);
- Засоби особистої гігієни: вологі та сухі серветки, зубна паста, зубна щітка, шампунь, гель для душу, гель для інтимної гігієни та інше (przybory toaletowe);
- Гребінець, щітка, гумка для волосся (szczotka do włosów, gumka do głosów);
- Чашка, ложка та вилка (kubek, łyżka i widelec);
- Лактаційні вкладки (wkładki laktacyjne)
- Окуляри, якщо жінка їх носить (okulary, jeśli nosisz);
- Подушка для годування малюка (poduszka do karmienia);
- Мазь для грудей (maść z lanoliną na sutki);
- Поліетиленовий пакет для брудного одягу (woreczek do brudnych ubrań);
- Термальна вода (woda termalna);
- Одноразові засоби для гоління (jednorazowa maszynka do golenia);
- Ручка, блокнот (dłógopis do pisania i notatnik);
- Особисті речі, які бажає взяти з собою жінка: планшет, навушники, книгу, косметику, молитовник тощо.
Для дитини рекомендовано підготувати:
- 4 розпашонки (kaftaniki);
- 4 боді з коротким рукавом (body z krótkim rękawem);
- 4 повзунки (pajacyki 4 sztuki);
- 4 пелюшки з бавовняної тканини або фланелеві (4 pieluchy z tetry lub flanelki);
- Шапочку згідно з сезоном (czapeczka odpowiednia do pory roku);
- Шкарпетки (skarpetki);
- Антицарапки (niedrapki);
- Плед (kocyk);
- Конверт-ріжок для новонародженого (rożek dla noworodka);
- Підгузки для немовлят (paczka pieluch jednorazowych);
- Вологі серветки (nawilżane chusteczki);
- Засоби догляду та гігієни: креми, олійки (produkty pielęgnacyjne i higieniczne);
- Рушник із капюшоном (ręcznik z kapturkiem);
- Пляшечка для годування (butelka do karmienia);
- Вітамін D для новонародженого (witamina D);
- Автокрісло (fotelik samochodowy dla noworodka).
Слід зазначити, що польське громадянство дитина отримує тільки тоді, коли хоча б один з батьків є громадянином Польщі або якщо вона народилась на території Польщі, а її батьки невідомі, не мають ніякого громадянства чи їх громадянство не встановлено. Діти українців, народжені в Польщі, є громадянами України. Відповідно, після отримання свідоцтва про народження необхідно звернутись у Посольство України в Польщі та зареєструвати нового громадянина України.