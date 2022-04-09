У польських державних пологових будинках, за словами досвідчених емігранток, як і в Україні, поширена практика збирання сумок для породіль. У приватних клініках жінок забезпечують усім необхідним, але за такі послуги доведеться заплатити значну суму. Хоча вартість пологів у приватних закладах може покрити відповідна страховка.

Важливо Як за кордоном не стати жертвою торгівлі людьми: важливі поради від психологині Сінді Ромін

Що рекомендують взяти із собою породіллі у Польщі

Прозорі сумки, які звикли готувати майбутні матері в Україні, в Польщі не заведено брати з собою. Більшість майбутніх мам тут пакують у пологовий будинок валізу на колесах, що доволі зручно.

Найважливіше – не забути документи:

  • Обмінна карта вагітної (karta ciąży);
  • Посвідчення особи (dowód osobisty);
  • Результати обстежень USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS (wyniki badań USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS);
  • Вихідний результат аналізу групи крові (oryginalny wynik badania grupy krwi);
  • План пологів (plan porodu);
  • Направлення в пологовий будинок, якщо в такому є потреба (skierowanie do szpitala jeśli jest wymagane).

Для мами бажаним є такий перелік речей:

  • Мобільний телефон та зарядний пристрій (telefon komórkowy oraz ładowarka);
  • Мінеральна негазована вода (woda mineralna niegazowana);
  • Перекуси та напої (przekąski i napoje);
  • 2 – 3 нічні сорочки з натуральної тканини, що розстібаються нагорі для годування малюка (2 – 3 koszule nocne z naturalnej tkaniny, rozpinane dla karmienia);
  • Халат (szlafrok);
  • Бюстгальтери для годування (siustonosze do karmienia);
  • Одноразові труси (jednorazowe majtki);
  • Шкарпетки (skarpety);
  • Светр, худі або будь-яка інша комфортна тепла річ (bluza dresowa lub sweterek);
  • Капці для палати (kapcie);
  • Капці гумові для душу (klapki pod prysznic);
  • Післяпологові прокладки (podkłady, podpaski poporodowe);
  • Рушники різних розмірів (ręczniki: mały do ​​przecierania twarzy, średni i duży);
  • Засоби особистої гігієни: вологі та сухі серветки, зубна паста, зубна щітка, шампунь, гель для душу, гель для інтимної гігієни та інше (przybory toaletowe);
  • Гребінець, щітка, гумка для волосся (szczotka do włosów, gumka do głosów);
  • Чашка, ложка та вилка (kubek, łyżka i widelec);
  • Лактаційні вкладки (wkładki laktacyjne)
  • Окуляри, якщо жінка їх носить (okulary, jeśli nosisz);
  • Подушка для годування малюка (poduszka do karmienia);
  • Мазь для грудей (maść z lanoliną na sutki);
  • Поліетиленовий пакет для брудного одягу (woreczek do brudnych ubrań);
  • Термальна вода (woda termalna);
  • Одноразові засоби для гоління (jednorazowa maszynka do golenia);
  • Ручка, блокнот (dłógopis do pisania i notatnik);
  • Особисті речі, які бажає взяти з собою жінка: планшет, навушники, книгу, косметику, молитовник тощо.

Для дитини рекомендовано підготувати:

  • 4 розпашонки (kaftaniki);
  • 4 боді з коротким рукавом (body z krótkim rękawem);
  • 4 повзунки (pajacyki 4 sztuki);
  • 4 пелюшки з бавовняної тканини або фланелеві (4 pieluchy z tetry lub flanelki);
  • Шапочку згідно з сезоном (czapeczka odpowiednia do pory roku);
  • Шкарпетки (skarpetki);
  • Антицарапки (niedrapki);
  • Плед (kocyk);
  • Конверт-ріжок для новонародженого (rożek dla noworodka);
  • Підгузки для немовлят (paczka pieluch jednorazowych);
  • Вологі серветки (nawilżane chusteczki);
  • Засоби догляду та гігієни: креми, олійки (produkty pielęgnacyjne i higieniczne);
  • Рушник із капюшоном (ręcznik z kapturkiem);
  • Пляшечка для годування (butelka do karmienia);
  • Вітамін D для новонародженого (witamina D);
  • Автокрісло (fotelik samochodowy dla noworodka).

Слід зазначити, що польське громадянство дитина отримує тільки тоді, коли хоча б один з батьків є громадянином Польщі або якщо вона народилась на території Польщі, а її батьки невідомі, не мають ніякого громадянства чи їх громадянство не встановлено. Діти українців, народжені в Польщі, є громадянами України. Відповідно, після отримання свідоцтва про народження необхідно звернутись у Посольство України в Польщі та зареєструвати нового громадянина України.