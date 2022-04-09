У польських державних пологових будинках, за словами досвідчених емігранток, як і в Україні, поширена практика збирання сумок для породіль. У приватних клініках жінок забезпечують усім необхідним, але за такі послуги доведеться заплатити значну суму. Хоча вартість пологів у приватних закладах може покрити відповідна страховка.

Важливо Як за кордоном не стати жертвою торгівлі людьми: важливі поради від психологині Сінді Ромін

Що рекомендують взяти із собою породіллі у Польщі

Прозорі сумки, які звикли готувати майбутні матері в Україні, в Польщі не заведено брати з собою. Більшість майбутніх мам тут пакують у пологовий будинок валізу на колесах, що доволі зручно.

Найважливіше – не забути документи:

Обмінна карта вагітної (karta ciąży);

Посвідчення особи (dowód osobisty);

Результати обстежень USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS (wyniki badań USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS);

Вихідний результат аналізу групи крові (oryginalny wynik badania grupy krwi);

План пологів (plan porodu);

Направлення в пологовий будинок, якщо в такому є потреба (skierowanie do szpitala jeśli jest wymagane).

Для мами бажаним є такий перелік речей:

Мобільний телефон та зарядний пристрій (telefon komórkowy oraz ładowarka);

Мінеральна негазована вода (woda mineralna niegazowana);

Перекуси та напої (przekąski i napoje);

2 – 3 нічні сорочки з натуральної тканини, що розстібаються нагорі для годування малюка (2 – 3 koszule nocne z naturalnej tkaniny, rozpinane dla karmienia);

Халат (szlafrok);

Бюстгальтери для годування (siustonosze do karmienia);

Одноразові труси (jednorazowe majtki);

Шкарпетки (skarpety);

Светр, худі або будь-яка інша комфортна тепла річ (bluza dresowa lub sweterek);

Капці для палати (kapcie);

Капці гумові для душу (klapki pod prysznic);

Післяпологові прокладки (podkłady, podpaski poporodowe);

Рушники різних розмірів (ręczniki: mały do ​​przecierania twarzy, średni i duży);

Засоби особистої гігієни: вологі та сухі серветки, зубна паста, зубна щітка, шампунь, гель для душу, гель для інтимної гігієни та інше (przybory toaletowe);

Гребінець, щітка, гумка для волосся (szczotka do włosów, gumka do głosów);

Чашка, ложка та вилка (kubek, łyżka i widelec);

Лактаційні вкладки (wkładki laktacyjne)

Окуляри, якщо жінка їх носить (okulary, jeśli nosisz);

Подушка для годування малюка (poduszka do karmienia);

Мазь для грудей (maść z lanoliną na sutki);

Поліетиленовий пакет для брудного одягу (woreczek do brudnych ubrań);

Термальна вода (woda termalna);

Одноразові засоби для гоління (jednorazowa maszynka do golenia);

Ручка, блокнот (dłógopis do pisania i notatnik);

Особисті речі, які бажає взяти з собою жінка: планшет, навушники, книгу, косметику, молитовник тощо.

Для дитини рекомендовано підготувати:

4 розпашонки (kaftaniki);

4 боді з коротким рукавом (body z krótkim rękawem);

4 повзунки (pajacyki 4 sztuki);

4 пелюшки з бавовняної тканини або фланелеві (4 pieluchy z tetry lub flanelki);

Шапочку згідно з сезоном (czapeczka odpowiednia do pory roku);

Шкарпетки (skarpetki);

Антицарапки (niedrapki);

Плед (kocyk);

Конверт-ріжок для новонародженого (rożek dla noworodka);

Підгузки для немовлят (paczka pieluch jednorazowych);

Вологі серветки (nawilżane chusteczki);

Засоби догляду та гігієни: креми, олійки (produkty pielęgnacyjne i higieniczne);

Рушник із капюшоном (ręcznik z kapturkiem);

Пляшечка для годування (butelka do karmienia);

Вітамін D для новонародженого (witamina D);

Автокрісло (fotelik samochodowy dla noworodka).

Слід зазначити, що польське громадянство дитина отримує тільки тоді, коли хоча б один з батьків є громадянином Польщі або якщо вона народилась на території Польщі, а її батьки невідомі, не мають ніякого громадянства чи їх громадянство не встановлено. Діти українців, народжені в Польщі, є громадянами України. Відповідно, після отримання свідоцтва про народження необхідно звернутись у Посольство України в Польщі та зареєструвати нового громадянина України.