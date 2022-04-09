В польских государственных роддомах, по словам опытных эмигранток, как и в Украине, распространена практика сбора сумок для рожениц. В частных клиниках женщин обеспечивают всем необходимым, но за такие услуги придется заплатить значительную сумму. Хотя стоимость родов в частных заведениях может покрыть соответствующая страховка.

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Что рекомендуют взять с собой роженицы в Польше

Прозрачные сумки, которые привыкли готовить будущие матери в Украине, в Польше не принято брать с собой. Большинство будущих мам здесь упаковывают в роддом чемодан на колесах, что довольно удобно.

Самое важное – не забыть документы:

  • Обменная карта беременной (karta ciąży);
  • Удостоверение личности (dowód osobisty);
  • Результаты обследований USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS (wyniki badań USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS);
  • Исходный результат анализа группы крови (oryginalny wynik badania grupy krwi);
  • План родов (plan porodu);
  • Направление в роддом, если в таком есть необходимость (skierowanie do szpitala jeśli jest wymagane).

Для мамы желателен такой список вещей:

  • Мобильный телефон и зарядное устройство (telefon komórkowy oraz ładowarka);
  • Минеральная негазированная вода (woda mineralna niegazowana);
  • Перекусы и напитки (przekąski i napoje);
  • 2 – 3 ночные рубашки из натуральной ткани, расстегивающиеся наверху для кормления малыша (2 – 3 koszule nocne z naturalnej tkaniny, rozpinane dla karmienia);
  • Халат (szlafrok);
  • Бюстгальтеры для кормления (siustonosze do karmienia);
  • Одноразовые трусы (jednorazowe majtki);
  • Носки (skarpety);
  • Свитер, худи или любая другая комфортная теплая вещь (bluza dresowa lub sweterek);
  • Тапки для палаты (kapcie);
  • Тапки резиновые для душа (klapki pod prysznic);
  • Послеродовые прокладки (podkłady, podpaski poporodowe);
  • Полотенца разных размеров (ręczniki: mały do ​​przecierania twarzy, średni i duży);
  • Средства личной гигиены: влажные и сухие салфетки, зубная паста, зубная щетка, шампунь, гель для душа, гель для интимной гигиены (przybory toaletowe);
  • Расческа, щетка, резинка для волос (szczotka do włosów, gumka do głosów);
  • Чашка, ложка и вилка (kubek, łyżka i widelec);
  • Лактационные вкладки (wkładki laktacyjne)
  • Очки, если женщина их носит (okulary, jeśli nosisz);
  • Подушка для кормления малыша (poduszka do karmienia);
  • Мазь для груди (maść z lanoliną na sutki);
  • Полиэтиленовый пакет для грязной одежды (woreczek do brudnych ubrań);
  • Термальная вода (Woda Termalna);
  • Одноразовые бритвенные средства (jednorazowa maszynka do golenia);
  • Ручка, блокнот (dłógopis do pisania и notatnik);
  • Личные вещи, которые хочет взять с собой женщина: планшет, наушники, книгу, косметику, молитвенник и другое.

Для ребенка рекомендуется подготовить:

  • 4 распашонки (kaftaniki);
  • 4 боди с коротким рукавом (body z krótkim rękawem);
  • 4 ползунка (pajacyki 4 sztuki);
  • 4 пеленки из хлопчатобумажной ткани или фланелевые (4 pieluchy z tetry lub flanelki);
  • Шапочку согласно сезону (czapeczka odpowiednia do pory roku);
  • Носки (skarpetki);
  • Антицарапки (niedrapki);
  • Плед (kocyk);
  • Конверт-рожок для новорожденного (rożek dla noworodka);
  • Подгузники для новорожденных (paczka pieluch jednorazowych);
  • Влажные салфетки (nawilżane chusteczki);
  • Средства ухода и гигиены: кремы, масла (produkty pielęgnacyjne и higieniczne);
  • Полотенце с капюшоном (ręcznik z kapturkiem);
  • Бутылочка для кормления (butelka do karmienia);
  • Витамин D для новорожденного (witamina D);
  • Автокресло (fotelik samochodowy dla noworodka).

Следует отметить, что польское гражданство ребенок получает только тогда, когда хотя бы один родитель является гражданином Польши или если он родился на территории Польши, а его родители неизвестны, не имеют никакого гражданства или их гражданство не установлено. Дети украинцев, рожденные в Польше, являются гражданами Украины. Соответственно, после получения свидетельства о рождении необходимо обратиться в Посольство Украины в Польше и зарегистрировать нового гражданина Украины.