Хто та які субсидії може отримати в Польщі

В Європі наближається сезон опалення. І у звязку з непростою ситуацією на ринку палива у Польщі діє Закон від 15 вересня 2022 року, відповідно до якого поляки можуть подавати заявки на отримання субсидій. Однак користувачі не усіх можливих джерел тепла мають право скористатися допомогою.

Так, насамперед йдеться про тих мешканців, які опалюють своє житло зрідженим газом чи дизельним паливом. Вони можуть оформити одноразову фінансову допомогу. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Центру допомоги у відповідному місті.

І ще Адаптація дітей у польських школах: поради для батьків

Хто в Польщі може розраховувати на субсидію

Згідно із законом, грошову допомогу надаватимуть, якщо основним джерелом опалення є:

твердопаливний котел;

камін;

повітронагрівач;

кухонна плита;

плита або кахельна піч на твердому паливі відповідно.

При цьому субсидію оформлятимуть незалежно від доходу, але вона охоплюватиме ціле домогосподарство, а не кожного з власників квартири чи будинку.

Скільки грошей виділятиме держава

3000 злотих – якщо основним джерелом тепла є котел на твердому паливі.

1000 злотих – якщо основним джерелом тепла є котел на твердому паливі, камін, повітронагрівач, кухонна плита, плита або кахельна піч, що працюють на дровах.

500 злотих – якщо основним джерелом тепла є газовий котел, що працює на зрідженому газі.

2000 злотих – якщо основним джерелом тепла є котел на дизельному паливі.

Як подати заявку на отримання субсидії в Польщі

Умовою для отримання допомоги буде заява або повідомлення до центрального реєстру (CEEB) про газовий чи дизельний котел як основне джерело опалення.

Термін подачі – до 30 листопада 2022 року.