Так, прежде всего, речь идет о тех жителях, которые отапливают свое жилье сжиженным газом или дизельным топливом. Они могут оформить одноразовую финансовую помощь. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Центр помощи в своем городе.

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Кто в Польше может рассчитывать на субсидию

Согласно закону, денежную помощь будут предоставлять, если основным источником отопления является:

твердотопливный котел;

камин;

воздухонагреватель;

кухонная плита;

плита или кафельная печь на твердом топливе соответственно.

При этом субсидию будут оформлять независимо от дохода, но она будет охватывать целое домохозяйство, а не каждого владельца квартиры или дома.

Сколько денег будет выделять государство

3000 злотых – если основным источником тепла есть котел на твердом топливе.

1000 злотых – если основным источником тепла является котел на твердом топливе, камин, воздухонагреватель, кухонная плита, плита или кафельная печь, работающие на дровах.

500 злотых – если основным источником тепла является газовый котел, работающий на сжиженном газе.

2000 злотых – если основным источником тепла есть котел на дизельном топливе.

Как подать заявку на получение субсидии в Польше

Условием для получения помощи будет заявление или сообщение в центральный реестр (CEEB) о газовом или дизельном котле как основном источнике отопления.