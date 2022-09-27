Так, прежде всего, речь идет о тех жителях, которые отапливают свое жилье сжиженным газом или дизельным топливом. Они могут оформить одноразовую финансовую помощь. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Центр помощи в своем городе.
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Кто в Польше может рассчитывать на субсидию
Согласно закону, денежную помощь будут предоставлять, если основным источником отопления является:
- твердотопливный котел;
- камин;
- воздухонагреватель;
- кухонная плита;
- плита или кафельная печь на твердом топливе соответственно.
При этом субсидию будут оформлять независимо от дохода, но она будет охватывать целое домохозяйство, а не каждого владельца квартиры или дома.
Сколько денег будет выделять государство
- 3000 злотых – если основным источником тепла есть котел на твердом топливе.
- 1000 злотых – если основным источником тепла является котел на твердом топливе, камин, воздухонагреватель, кухонная плита, плита или кафельная печь, работающие на дровах.
- 500 злотых – если основным источником тепла является газовый котел, работающий на сжиженном газе.
- 2000 злотых – если основным источником тепла есть котел на дизельном топливе.
Как подать заявку на получение субсидии в Польше
Условием для получения помощи будет заявление или сообщение в центральный реестр (CEEB) о газовом или дизельном котле как основном источнике отопления.