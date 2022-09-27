Так, насамперед йдеться про тих мешканців, які опалюють своє житло зрідженим газом чи дизельним паливом. Вони можуть оформити одноразову фінансову допомогу. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Центру допомоги у відповідному місті.

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Хто в Польщі може розраховувати на субсидію

Згідно із законом, грошову допомогу надаватимуть, якщо основним джерелом опалення є:

твердопаливний котел;

камін;

повітронагрівач;

кухонна плита;

плита або кахельна піч на твердому паливі відповідно.

При цьому субсидію оформлятимуть незалежно від доходу, але вона охоплюватиме ціле домогосподарство, а не кожного з власників квартири чи будинку.

Скільки грошей виділятиме держава

3000 злотих – якщо основним джерелом тепла є котел на твердому паливі.

1000 злотих – якщо основним джерелом тепла є котел на твердому паливі, камін, повітронагрівач, кухонна плита, плита або кахельна піч, що працюють на дровах.

500 злотих – якщо основним джерелом тепла є газовий котел, що працює на зрідженому газі.

2000 злотих – якщо основним джерелом тепла є котел на дизельному паливі.

Як подати заявку на отримання субсидії в Польщі

Умовою для отримання допомоги буде заява або повідомлення до центрального реєстру (CEEB) про газовий чи дизельний котел як основне джерело опалення.

Зауважте! Термін подачі – до 30 листопада 2022 року.