Так, насамперед йдеться про тих мешканців, які опалюють своє житло зрідженим газом чи дизельним паливом. Вони можуть оформити одноразову фінансову допомогу. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Центру допомоги у відповідному місті.
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Хто в Польщі може розраховувати на субсидію
Згідно із законом, грошову допомогу надаватимуть, якщо основним джерелом опалення є:
- твердопаливний котел;
- камін;
- повітронагрівач;
- кухонна плита;
- плита або кахельна піч на твердому паливі відповідно.
При цьому субсидію оформлятимуть незалежно від доходу, але вона охоплюватиме ціле домогосподарство, а не кожного з власників квартири чи будинку.
Скільки грошей виділятиме держава
- 3000 злотих – якщо основним джерелом тепла є котел на твердому паливі.
- 1000 злотих – якщо основним джерелом тепла є котел на твердому паливі, камін, повітронагрівач, кухонна плита, плита або кахельна піч, що працюють на дровах.
- 500 злотих – якщо основним джерелом тепла є газовий котел, що працює на зрідженому газі.
- 2000 злотих – якщо основним джерелом тепла є котел на дизельному паливі.
Як подати заявку на отримання субсидії в Польщі
Умовою для отримання допомоги буде заява або повідомлення до центрального реєстру (CEEB) про газовий чи дизельний котел як основне джерело опалення.