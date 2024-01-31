Це не перший клас: стюардеса розповіла, де насправді сидять найгірші пасажири

Бортпровідники виявляють невдоволення обслуговувати певну частину літака, і для багатьох це може стати несподіванкою. Всупереч поширеній думці, їм не подобається ані переповнений економклас, ані розкішний перший клас.

Досвідчена бортпровідниця у своєму блозі пояснила, що насправді найгірші пасажири найчастіше зустрічаються в секції преміумеконом. Саме цей сектор не люблять обслуговувати стюардеси.

Читайте також Все для пасажирів: чому крісла в літаках синього кольору

Стюардеса розповіла, де насправді сидять найгірші пасажири

За словами бортпровідниці, все через те, що люди, які сидять у секції преміумеконом, очікують більше, і, як правило, це те, що екіпаж просто не може надати.

Вони думають, що раз заплатили трохи більше, то отримають коктейлі та багате меню їжі на вибір, але насправді вони отримують тільки швидку посадку і трохи більше місця для ніг,

– пояснила бортпровідниця.

Вона каже, що саме в цьому відсіку їй довелося зіткнутися з найбільшою кількістю істерик.

Пасажири економкласу знають, чого очікувати, як і ті, хто подорожує в бізнес-класі або в першому-класі. Вони розуміють, що існують межі того, що можна, а що не можна забезпечити. Але в преміумекономі, безумовно, найвища концентрація нахабників.

Бортпровідниця вважає, що проблема в тому, що такі пасажири "занадто багато уваги приділяють "преміальній" частині й недостатньо "економній".

Найгірші пасажири сидять зовсім не в економкласі / Фото Unsplash

За її словами, бували випадки, що в класі преміумеконом пасажири питали у неї, чи може вона змішати їм "Мохіто" або принести меню.

Вона додала, що літак – це не коктейль-бар чи ресторан, й екіпаж в першу чергу дбає про безпеку, а люди цього не розуміють.

В розпал цього літа авіаквитки суттєво подорожчають

Цьогоріч на піку літнього сезону передбачається значний зріст вартості авіаквитків. Такий прогноз обумовлений кількома факторами, які впливають на авіаційну індустрію. Дізнайтеся детальніше про причини подорожчання авіаквитків.