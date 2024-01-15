Квитки на літаки влітку 2024 можуть значно піднятися у ціні через низку проблем, пов'язаних з літаками Boeing. Дізнайтеся детальніше про причини подорожчання авіаквитків.

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Авіаквитки в розпал цього літа суттєво подорожчають

Голова авіакомпанії Ryanair, Майкл О'Лірі, повідомив, що внаслідок інциденту з авіакомпанією Alaskan Airlines, польоти 171 літака Boeing 737 Max 9 були призупинені. Це призведе до прямого впливу на вартість авіаквитків у це літо.

Пропускна здатність є серйозною проблемою, тому ціни на авіаквитки, особливо в розпал літа, будуть вищими, оскільки в Європі буде менше пропускної здатності на короткі відстані,

– зазначив О'Лірі.

Крім того, голова компанії попередив, що бюджетним авіаперевізникам цього літа може не вистачити 10 літаків через затримки в постачанні їхніх власних літаків Boeing.

За його словами, компанія очікує отримати 57 літаків до кінця квітня, і, можливо, отримає ще 50 до кінця червня. Таким чином, залишиться лише п'ять, можливо, десять літаків на пік літнього сезону цього року.

Влітку зростуть ціни на авіаквитки через проблеми з літаками Boeing / Фото Unsplash

Інцидент з літаком Boeing: що відомо

5 січня в США під час польоту пасажирський Boeing 737-9 компанії Alaska Airlines втратив частину фюзеляжу. Через це екіпаж був змушений здійснити екстрену посадку. Рейс 1282 прямував з Портленда до Онтаріо.

Літак перебував у повітрі 20 хвилин, на його борту була понад 170 пасажирів та 6 членів екіпажу. Сертифікат на придатність для польотів борт отримав 25 жовтня 2023 року.

Пізніше після того, як Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило польоти літаків 737 MAX 9 через інцидент із лайнером Alaska Airlines акції компанії Boeing впали на 8,7%. Так, виробник може втратити мільярди доларів.