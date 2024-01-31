Опытная бортпроводница в своем блоге объяснила, что на самом деле худшие пассажиры чаще всего встречаются в секции премиум-економ. Именно этот сектор не любят обслуживать стюардессы.

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Стюардесса рассказала, где на самом деле сидят худшие пассажиры

По словам бортпроводницы, все из-за того, что люди, которые сидят в секции премиум-економ, ожидают больше, и, как правило, это то, что экипаж просто не может предоставить.

Они думают, что раз заплатили чуть больше, то получат коктейли и богатое меню еды на выбор, но на самом деле они получают только быструю посадку и немного больше места для ног,

– объяснила бортпроводница.

Она говорит, что именно в этом отсеке ей пришлось столкнуться с наибольшим количеством истерик.

Пассажиры экономкласса знают, чего ожидать, как и те, кто путешествует в бизнес-классе или в первом-классе. Они понимают, что существуют границы того, что можно, а что нельзя обеспечить. Но в премиум-экономике, безусловно, самая высокая концентрация наглецов.

Бортпроводница считает, что проблема в том, что такие пассажиры "слишком много внимания уделяют "премиальной" части и недостаточно "экономной".

Худшие пассажиры сидят вовсе не в эконом-классе / Фото Unsplash

По ее словам, бывали случаи, что в классе премиум-економ пассажиры спрашивали у нее, может ли она смешать им "Мохито" или принести меню.

Она добавила, что самолет – это не коктейль-бар или ресторан, и экипаж в первую очередь заботится о безопасности, а люди этого не понимают.

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