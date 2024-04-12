У країнах, таких як Британія, Франція, Італія та інші, пасажири повинні бути готові до можливих збоїв у роботі метро, залізниць та інших видів транспорту. Дізнайтеся детальніше, на які дати заплановано страйки.

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У Європі готуються до страйків на транспорті

Велика Британія

У квітні у Великій Британії відбудуться локальні страйки працівників транспортних компаній. Наприклад, 10 – 11 квітня працівники служби підтримки лондонського метро проведуть страйк, що може призвести до закриття деяких станцій.

13 квітня протести профспілки RMT вплинуть на послуги залізничної компанії CrossCountry. З 15 по 20 квітня страйки профспілки машиністів ASLEF вплинуть на послуги Північної залізниці. На 20 квітня заплановано страйк ASLEF, який вплине на поїзди LNER.

Водночас страйк в лондонському аеропорту Хітроу, який 11-14 квітня мали провести співробітники служби контролю, скасували, щоб дати час для проведення переговорів.

Італія

В Італії дві найбільші профспілки анонсували страйк на 11 квітня, який вплине на залізницю та інший громадський транспорт. Демонстрації щодо умов праці триватимуть 4 години в різний час у містах по всій країні. Пасажирам слід врахувати, що персонал державної залізничної компанії Ferrovie dello Stato, до складу якої входить Trenitalia, буде в страйку з 9:00 до 13:00.

Франція

У Франції профспілка CGT-RATP оголосила про страйк з 5 лютого по 9 вересня. Це може вплинути на роботу мережі автобусів і метро Іль-де-Франс, зокрема під час Олімпійських ігор літа. Однак в парламенті розглядається законопроєкт, щоб заборонити страйки в транспорті певних періодів щороку, щоб уникнути збоїв під час великих заходів.

У Європі готуються до страйків на транспорті / Фото Unsplash

Німеччина

У Німеччині страйки наразі не плануються. 25 березня залізнична компанія Deutsche Bahn уклала угоду з німецькою профспілкою машиністів GDL. Угода передбачає, що GDL утримається від страйків принаймні до лютого 2026 року. Німецька профспілка Verdi також досягла угоди щодо оплати праці і скасувала страйки в різних німецьких аеропортах.

До слова, цього літа Франція планує запровадити новий залізничний проїзний вартістю 49 євро, який дозволить необмежену кількість поїздок по всій країні. Цей проїзний надасть пасажирам доступ до різних міст і регіонів Франції.