Розповідаємо, хто зможе скористатися проїзним за такою ціною, на яких маршрутах він буде діяти.

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Хто зможе скористатися бюджетним проїзним у Франції?

У нещодавній заяві міністр транспорту Патріс Вергріє повідомив, що домовленості з усіма регіонами країни вже досягнуто. Щомісячний тариф на перевезення буде встановлений на рівні 49 євро, і приблизно 700 тисяч осіб віком до 27 років матимуть право скористатися цією пропозицією протягом липня та серпня.

Новий проїзний надаватиме мандрівникам необмежений доступ до поїздів TER та Intercity, однак не дозволить користуватися швидкісними поїздами TGV.

Доступні маршрути

Попри негативну реакцію, літній проїзний надасть молодим людям доступ до величезних територій країни. Потяги TER, які обслуговують близько 1,1 мільйона пасажирів щодня, з'єднують місцеві станції в різних регіонах Франції.

Серед популярних маршрутів, які можна буде подорожувати за допомогою проїзного, варто відзначити маршрути Бордо – Аркашон (проїзд коштує приблизно 13 євро) і Марсель – Тулон (14 євро).

Пасажири, які регулярно користуються цими маршрутами, зможуть зекономити суттєві кошти з новим проїзним. Наприклад, поїздка з Ліона до Марселя триває менше ніж 4 годин, але часто коштує дорожче, ніж ціна нового квитка в 49 євро.

У Франції запустять проїзні за 49 євро / Фото Unsplash

Бюджетний проїзний буде річним експериментом

В рамках нового розвитку подій було оголошено про ініціативу запровадження проїзного квитка вартістю 49 євро як експеримент тривалістю в один рік. Прогнозується, що програма коштуватиме близько 15 мільйонів євро, причому 80% фінансування надійде з державного сектору. Попри оголошення, деякі мери висловили занепокоєння через відсутність детальних планів проєкту.

Найбільш населений регіон Іль-де-Франс буде виключений із маршрутів. Молодим людям з регіону О-де-Франс для подорожей по Франції доведеться купувати додатковий квиток, вартість якого може сягати до 16 євро.

Проїзний буде експериментально впроваджуватися протягом одного року, але його можуть продовжити та розширити програми в майбутньому.