Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку потенциально может помешать жизненно важному потоку гуманитарной и военной помощи до конца текущего года. Какая ситуация на польской границе сейчас и через какие пункты пропуска лучше планировать маршрут – дальше в материале 24 Канала!
Подробности Польско-украинскую границу могут перекрыть до конца года: что произошло
Очереди на польской границе
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с 13 часов 6 ноября движение грузовиков затруднено на трех крупнейших пунктах пропуска:
- Ягодин – Дорогуск,
- Краковец – Корчевая,
- Рава-Русская – Гребенное.
Причем проезд блокируется как на въезд, так и на выезд из Украины. Например, если раньше один пункт пропуска мог оформить 200 транспортных средств в сутки, то сегодня это количество уменьшилось до 28.
Мы работаем в обычном режиме. Все, что предоставляют польские коллеги, в частности, относительно грузовиков, мы все забираем,
– заявил пограничник Василий Рожко.
В ГПСУ отмечают, что, несмотря на забастовку, грузовые автомобили с грузами безопасного и гуманитарного характера, а также перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д. будут пропускать через границу. По остальным грузовикам "организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час".
Что требуют польские перевозчики?
Польские перевозчики требуют возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков. Они отмечают, что уровень разрешений должен быть таким, как до начала полномасштабного вторжения, а именно – не более 200 000 разрешений в год.
Также они хотят:
- усиление для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ,
- невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании не на территории ЕС,
- отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС,
- отдельную очередь на всех границах для пустых фур,
- получить доступ к системе "Путь".
Что известно о забастовке польских перевозчиков на границе с Украиной / Фото zahidnuy.kordon
Можно ли ехать через границу сейчас?
По сообщениям ГПСУ, польские перевозчики не намерены блокировать движение автобусов и легкового транспорта, однако очереди все равно могут быть больше обычного.
Для того чтобы не стоять часами на пунктах пропуска и быстро пересечь границу, следует предварительно проверить состояние очередей и спланировать маршрут через наименее загруженный пропускной пункт. Это касается обоих направлений, как на въезд, так и на выезд из Украины.
Гарантированный способ не стоять в очередях на границе – это воспользоваться железнодорожным сообщением. В настоящее время Украина соединена железной дорогой с Польшей, Словакией, Венгрией, Молдовой, Австрией и Чехией.
Реакция Украины на забастовку польских перевозчиков
- Из-за вероятной забастовки Министерство инфраструктуры Украины заявило, что наша страна обратилась в ЕС и заявила, что мы готовы к диалогу, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.
- После переговоров с директоратом Еврокомиссии по мобильности заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что позиция ЕС заключается в том, что соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС (транспортный безвиз) будет действовать до июля 2024 года.