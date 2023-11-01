Тож на українсько-польському кордоні можуть виникнути проблеми з рухом автотранспорту. Що відомо наразі про страйк, та як довго це триватиме, розповідаємо нижче.

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Польсько-український кордон можуть перекрити через страйк

Зазначається, що акція планується на два місяці й спрямована на перекриття кордону між Польщею та Україною до кінця поточного року. Учасники страйку, які раніше обмежувалися блокуванням одного пункту пропуску, тепер планують перекрити всі наявні виїзди з України.

Головною причиною страйку є спричинена лібералізацією міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС надмірна конкуренція.

Польські перевізники висувають вимоги, серед яких:

повернення дозволів для українських перевізників;

зміцнення правил перевезень за Європейською конференцією міністрів транспорту (ЄКМТ) для іноземних перевізників4

встановлення окремої черги в системі "Є-черга" для автомобілів з номерами ЄС;

впровадження окремої черги на всіх кордонах для порожніх вантажівок;

надання доступу до системи "Шлях".

Перші дії страйк брейкерів вже узгоджені з місцевими владами поблизу пункту пропуску Корчова і заплановані на 3 листопада на 10:00.

На пропускних пунктах України обмежили використання Дії

Під час в'їзду або виїзду з України громадянам спрощували процедуру перетину кордону за допомогою застосунку Дія, в якому можна було пред'являти прикордонникам е-документи. Втім, Державна прикордонна служба більше не прийматиме електронні документи.

З чим пов'язані нові обмеження, та які документи з Дії більше не приймають на кордоні – читайте за посиланням!