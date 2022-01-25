Стратегічний хід: Biedronka підвищила ціни напередодні запланованого урядом зниження

Мережа демократичних магазинів Biedronka оновила ціни на деякі товари в ніч із неділі 23 січня на понеділок 24 січня. Найбільш продавані харчові продукти стали відчутно дорожчими.

Зміна цін відбулася за тиждень до запланованого урядом зниження ставки ПДВ на продукти із 5% до 0%. Про це повідомив економіст Рафал Мундрі у своєму твіттері.

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Про підвищення цін у магазинах Biedronka

Економіст простежив, як змінювалися ціни у Biedronka протягом останнього тижня. Для цього він використав мобільний додаток Glovo, де ціни такі ж, які у стаціонарних магазинах Biedronka.

Цікаво, що продукти у Biedronka подорожчали дуже "вчасно": до планового зниження цін, яке оголосив уряд, і за лічені години до перевірок 24 січня, коли Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) почало проводити моніторинг цін у магазинах, щоб проконтролювати зниження цін на продукти до 1 лютого.

Якщо врахувати поточне підвищення, то навіть після зниження цін з 1 лютого більшість продуктів на прилавках мережі будуть дорожчими, ніж до 24 січня.

Ціни в ніч з неділі на понеділок змінилися такими чином за одне упакування:

куряче філе – з 8,95 до 9,50 злотих;

сир нарізаний – з 3,89 до 3,99 злотого;

сир розважний – з 11,99 до 12,99 злотого;

молоко – з 2,39 до 2,49 злотого;

кайзерка (невеличка кругла булка) – з 0,29 до 0,35 злотого.

, що уряд Польщі вирішив знизити ціни на певні категорії товарів, аби пом'якшити вплив інфляції на гаманці людей. Зменшити ціни планують шляхом зниження ПДВ на обрані продукти. Так, з 1 лютого 2022 року ставка ПДВ на основні харчові продукти буде зменшена. Прем'єр-міністрпідрахував, що середня польська родина після запланованого зниження цін зможе заощаджувати близько 45 злотих на місяць.

Повний текст публікації Рафала Мундрі у твіттері

У Biedronka хвиля підвищення:

м'ясо;

птиця;

підсмажений хліб;

сир;

молоко;

йогурт;

мюслі;

макарони;

тощо.

Додаток Glovo дозволяє планувати покупки. Ціни від сьогодні до завтра на десятки товарів суттєво відрізняються. І це лише частина того, що я перевірив.

Мережа Biedronka оновила ціни / Зображення з твіттеру Рафала Мундрі

Мережа Biedronka оновила ціни / Зображення з твіттеру Рафала Мундрі

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