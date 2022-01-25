Изменение цен произошло за неделю до планируемого правительством снижения ставки НДС на продукты с 5% до 0%. Об этом сообщил экономист Рафал Мундри в своем твиттере.
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О повышении цен в магазинах Biedronka
Экономист проследил, как изменялись цены в Biedronka в течение последней недели. Для этого он использовал мобильное приложение Glovo, где цены такие же, как в стационарных магазинах Biedronka.
Интересно, что продукты у Biedronka подорожали очень "вовремя": до планового снижения цен, которое объявило правительство, и за считанные часы до проверок 24 января, когда Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) начало проводить мониторинг цен в магазинах, чтобы проконтролировать понижение цен на продукты до 1 февраля.
Если учесть текущее повышение, то даже после снижения цен с 1 февраля большинство продуктов на прилавках сети будут дороже, чем до 24 января.
Цены в ночь с воскресенья на понедельник изменились таким образом за одну упаковку:
- куриное филе – с 8,95 до 9,50 злотых;
- сыр нарезанный – с 3,89 до 3,99 злотого;
- сыр – с 11,99 до 12,99 злотого;
- молоко – с 2,39 до 2,49 злотого;
- кайзерка (небольшая круглая булка) – с 0,29 до 0,35 злотого.
Полный текст публикации Рафала Мундри в твиттере
В Biedronka волна повышения:
- мясо;
- птица;
- поджаренный хлеб;
- сыр;
- молоко;
- йогурт;
- мюсли;
- макароны;
- тому подобное.
Приложение Glovo позволяет планировать покупки. Цены с сегодняшнего дня до завтра на десятки товаров существенно отличаются. И это только часть того, что я проверил.
Сеть Biedronka обновила цены / Изображение из твиттера Рафала Мундри
Сеть Biedronka обновила цены / Изображение из твиттера Рафала Мундри
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