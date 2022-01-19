Як пояснив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, зниження ПДВ складатиме від 5 до 0%.

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Вартість продуктів повинна зменшитися вже з лютого 2022 року.

Ми знижуємо ПДВ на основні продукти харчування до 0%. Нульовий ПДВ на обрані продукти харчування буде діяти протягом 6 місяців і призведе до зменшення витрат приблизно на 45 злотих на місяць для кожної родини,

– заявив Моравецький.

Як змінилися ціни на продукти у Польщі

Раніше Центральне статистичне управління опублікувало звіт, з якого випливає, що індекс інфляції на товари та послуги у річному обчисленні становив 8,6%.

Тобто, у грудні 2021 року жителі Польщі заплатили за їжу більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Серед іншого, м'ясо, овочі, фрукти, каші та молоко для дітей входять до переліку товарів зі ставкою ПДВ 5%.

Зверніть увагу! Середня вартість продуктового кошика у листопаді складала 223 злотих, а це на 3,05 злотих (на 1,34%) менше у порівнянні з жовтнем цього року.