Стоматолог і засновник клініки Denexis Валентин Суржик пояснив, що 99,9% чеських стоматологів загального профілю є приватними лікарями. А 0,01% державних фахівців уже давно наповнили свою картотеку і, швидше за все, не приймуть емігранта. Адже кожен державний стоматолог може мати у своїй картотеці приблизно 1 500 осіб. Як тільки цей ліміт стає досягнутим, лікар перестає записувати нових пацієнтів.

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Що робити емігранту, який хоче скористатися послугами стоматолога

Приватні стоматологічні клініки можуть надати стоматологічну допомогу всім, але їхні послуги недешеві. Зекономити емігранту може допомогти страховка. Наприклад, комерційні страхові компанії (Slavia, Uniqa, PVZP та інші) активно пропонують застрахованим особам відшкодування коштів, витрачених на стоматологічні послуги.

Деякі переваги дає і державна страховка (наприклад, VZ). Її власнику не потрібно буде платити за:

реєстрацію до стоматолога;

профілактичні огляди;

рентгени (КТ не входить до цього числа);

анестезію;

постановку амальгамових пломб;

металеві коронки;

знімні протези.

Те, що не входить в цей список, оплачується клієнтом.

Куди звертатися з нагальною потребою стоматологічної допомоги

У Празі є держустанови, де можна отримати швидку допомогу при гострому зубному болю. Додаємо перелік їхніх назв та адрес:

Městská poliklinika Praha, Spálená 12.

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, pavilon B1.

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, vchod AB, stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2.

У Празі є держустанови, де можна отримати нагальну стоматологічну допомогу / Фото Unsplash