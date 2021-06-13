Стоматолог и основатель клиники Denexis Валентин Суржик объяснил, что 99,9% чешских стоматологов общего профиля являются частными врачами. А 0,01% государственных специалистов уже давно наполнили свою картотеку и, скорее всего, не примут эмигранта. Ведь каждый государственный стоматолог может иметь в своей картотеке примерно 1 500 человек. Как только этот лимит становится достигнутым, врач перестает записывать новых пациентов.

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Что делать эмигранту, который хочет воспользоваться услугами стоматолога

Частные стоматологические клиники могут предоставить стоматологическую помощь всем, но их услуги недешевые. Сэкономить эмигранту может помочь страховка. Например, коммерческие страховые компании (Slavia, Uniqa, PVZP и другие) активно предлагают застрахованным лицам возмещение средств, потраченных на стоматологические услуги.

Некоторые преимущества дает и государственная страховка (например, VZ). Ее владельцу не нужно будет платить за:

регистрацию к стоматологу;

профилактические осмотры;

рентгены (КТ не входит в это число);

анестезию;

постановку амальгамированных пломб;

металлические коронки;

съемные протезы.

То, что не входит в этот список, оплачивается клиентом.

Куда обращаться с настоятельной необходимостью стоматологической помощи

В Праге есть госучреждения, где можно получить быструю помощь при острой зубной боли. Добавляем перечень их названий и адресов:

Městská poliklinika Praha, Spálená 12.

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, pavilon B1.

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, vchod AB, stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2.