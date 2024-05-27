Що вигадали для "веселого" Стокгольму?

Експерти вважають, що столиці Швеції потрібно перетворити простори, що не використовуються, для організації місць зустрічей і спілкування людей. Це дозволить не відставати за рівнем "веселощів" від Берліна, Копенгагена, Парижа та Осло.

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Одним із місць для спілкування людей можуть стати міські дахи. Фахівці підрахували, що лише в центрі Стокгольма є 630 гектарів плоских дахів, що не використовуються.

Ще одне місце – набережні. Їх пропонують очистити від надмірного автомобільного руху, паркувань та дрібних будівель. Замість них мають з'явитися велосипедні доріжки, обладнані набережні та пляжі. А на воді можуть розміститися плавучі сауни, зимові лазні та ковзанки взимку.



Набережні Стокгольму можуть оснастити різними атракціями / Фото Unsplash

Також експерти пропонують місту знайти застосування простору під автомобільними мостами. Стокгольм складається із 14 островів, з'єднаних 57 мостами. Вони можуть стати просторами для скейт-парків або закладів громадського харчування.

Балі назвали місцем з найкрасивішими заходами сонця

Острів Балі – це справжній рай на землі. Неймовірні пляжі, кришталево блакитна вода, багата культура і це не все. Місцина ще й відома своїми найкрасивішими заходами сонця.

Британське агентство Titan Travel зібрало рейтинг місць із найкрасивішими заходами сонця. Перші 3 місця зайняли: Балі (Індонезія), Санторіні (Греція) та Ібіца (Іспанія).