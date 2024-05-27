Что придумали для "веселого" Стокгольма?

Эксперты считают, что столице Швеции нужно превратить пространства, не используемые, для организации мест встреч и общения людей. Это позволит не отставать по уровню "веселья" от Берлина, Копенгагена, Парижа и Осло.

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Одним из мест для общения людей могут стать городские крыши. Специалисты подсчитали, что только в центре Стокгольма есть 630 гектаров плоских крыш, что не используются.

Еще одно место – набережные. Их предлагают очистить от чрезмерного автомобильного движения, парковок и мелких зданий. Вместо них должны появиться велосипедные дорожки, оборудованные набережные и пляжи. А на воде могут разместиться плавучие сауны, зимние бани и катки зимой.



Набережные Стокгольма могут оснастить различными аттракциями / Фото Unsplash

Также эксперты предлагают городу найти применение пространства под автомобильными мостами. Стокгольм состоит из 14 островов, соединенных 57 мостами. Они могут стать пространствами для скейт-парков или заведений общественного питания.

Бали назвали местом с самыми красивыми закатами солнца

Остров Бали – это настоящий рай на земле. Невероятные пляжи, кристально голубая вода, богатая культура и это не все. Местность еще и известна своими самыми красивыми закатами.

Британское агентство Titan Travel собрало рейтинг мест с самыми красивыми закатами. Первые 3 места заняли: Бали (Индонезия), Санторини (Греция) и Ибица (Испания).