Британське агентство Titan Travel зібрало рейтинг місць із найкрасивішими заходами сонця. Перші 3 місця зайняли: Балі (Індонезія), Санторіні (Греція) та Ібіца (Іспанія).

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Балі назвали місцем з найкрасивішими заходами сонця

Агентство переглянуло пости в інстаграмі з різними геолокаціями й знайшло, в яких локаціях найбільше фото заходу сонця.

Перші п'ять місць виглядають так:



Острів Балі / Фото hotels.com



Острів Санторіні / Фото in.hotels.com



Острів Ібіца / Фото discoveribiza.com



Острів Мауї / Фото cbislandvacations.com



Сан-Дієго / Фото sandiego.org

П'ять позицій, що залишилися, зайняли:

Лондон (Велика Британія),

Кі-Уест (США),

Сіетл (США),

Перт (Австралія),

Париж (Франція).

Здебільшого у рейтингу представлені острови, прибережні міста, міста на річках.

Нагадаємо, нещодавно туристичний портал Which? проаналізував відгуки туристів, щоб визначити найкращі та найгірші приморські міста Іспанії. Результати показали, що не всі популярні місця для літнього відпочинку вразили опитаних мандрівників.