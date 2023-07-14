Дбають про біженців більше, ніж про своїх громадян: ставлення поляків до українців погіршилося

Опитування фіксують незначне погіршення ставлення поляків до українців. Вони стурбовані тим, що уряд Польщі занадто сильно дбає про українців.

Про це свідчать результати опитування, яке провели IRCenter у співпраці з агентством Newseria. Половина опитаних поляків вважають, що влада країни більше переймається долею українців, ніж власних громадян.

До теми Чи проти поляки, щоб українці залишилися в Польщі на роки: свіже опитування

Думки розділились

Дослідники опитали групу із 1000 поляків.

Рівно 50% респондентів відповіли, що влада Польщі більше дбає про українців, ніж про поляків. Причому рішуче "‎Так" щодо цього твердження задекларував кожен четвертий з них (27%). Протилежної думки, тобто відповіли рішуче "‎Ні", дотримуються також 27% опитаних. А ще приблизно стільки ж не змогли точно відповісти на запитання.

Українці "‎займають місця"

Кожен третій поляк вважає, що українці відбирають у них роботу, місця в дитсадках, школах та лікарнях. Таке негативне ставлення найчастіше озвучують жінки, молодь, люди без вищої освіти, мешканці сільської місцевості та релігійні особи.

41% опитаних вважає, що українці в Польщі стали причиною того, що молодь має гірший старт на внутрішньому ринку праці. При цьому, протилежної думки дотримується кожен третій поляк – 33%.

40% респондентів відповіли, що українці відбирають у громадян Польщі місця в лікарнях і поліклініках. Не згодні з такою думкою 34%.

33% поляків, тобто кожен третій з опитаних, вважає, що в школах і університетах українці також займають місця поляків. Але більшість респондентів (41%) усе ж не погоджуються з цим твердженням.

Але важливо, що 46% опитаних громадян Польщі висловились за подальшу всеохопну підтримку України. І лише 26% вважають, що треба припинити їй допомагати.

, результати нещодавнього іншого дослідження, проведеного Варшавським університетом, показали: у червні 2023 року було зафіксовано значне зниження показника індексу соціального сприйняття біженців з України. Більшість поляків (67%) все ще позитивно сприймають їх, але відсоток таких респондентів значно зменшився. При цьому з 8% до 13% зросла кількість поляків, які негативно сприймають біженців з України.