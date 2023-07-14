Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного IRCenter в сотрудничестве с агентством Newseria. Половина опрошенных поляков считают, что власти страны больше беспокоятся о судьбе украинцев, чем о собственных гражданах.

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Мнения разделились

Исследователи опросили группу из 1000 поляков.

Ровно 50% респондентов ответили, что власти Польши больше заботятся об украинцах, чем о поляках. Причем решительное "Да" по этому по этому поводу задекларировал каждый четвертый из них (27%). Противоположного мнения (то есть ответили решительное "Нет") придерживаются также 27% опрошенных. А еще примерно столько же не смогли точно ответить на вопрос.

Украинцы "занимают места"

Каждый третий поляк считает, что украинцы отбирают у них работу, места в детсадах, школах и больницах. Такое негативное отношение чаще озвучивают женщины, молодежь, люди без высшего образования, жители сельской местности и религиозные лица.

41% опрошенных считают, что украинцы в Польше стали причиной того, что у молодежи худший старт на внутреннем рынке труда. При этом противоположного мнения придерживается каждый третий поляк – 33%.

40% респондентов ответили, что украинцы отбирают у граждан Польши места в больницах и поликлиниках. Не согласны с таким мнением 34%.

33% поляков, то есть каждый третий из опрошенных считает, что в школах и университетах украинцы также занимают места поляков. Но большинство респондентов (41%) все же не согласны с этим утверждением.

Очень важно, что 46% опрошенных граждан Польши высказались за дальнейшую всеобъемлющую поддержку Украины. И только 26% полагают, что нужно прекратить помогать украинцам.

Напомним, результаты недавнего исследования, проведенного Варшавским университетом, показали: в июне 2023 года зафиксировано значительное снижение показателя индекса социального восприятия беженцев из Украины. Большинство поляков (67%) все еще положительно воспринимают их, но процент таких респондентов значительно снизился. При этом с 8% до 13% возросло количество поляков, которые негативно относятся к беженцам из Украины.