Статус безробітного в Польщі: хто з українських мігрантів може його отримати

Несподівана втрата роботи може спіткати кожного, зокрема трудового мігранта. Відтак, іноземець в Польщі може зареєструватися в бюро зайнятості як безробітний.

У нестабільні часи пандемії багато підприємств банкрутують. Фірми закриваються, скорочують штат або платять занадто мало, чим спонукають працівників звільнятися і шукати кращі варіанти роботи. Реєстрація в бюро зайнятості допоможе іноземцеві отримати тимчасові пільги та швидше знайти нове місце праці.

Читайте також Оренда житла в Польщі: корисна інформація для тих, хто в пошуку тимчасового помешкання

Які категорії безробітних можуть зареєструватися в бюро зайнятості в Польщі

Отримати статус безробітного в Польщі безперешкодно можуть громадяни держав ЄС. Також така можливість є у таких категорій безробітних:

громадяни країн Європейської економічної зони, що не входять до ЄС;

громадяни країн, які не є сторонами Угоди про Європейський економічний простір, які можуть користуватися свободою пересування людей на основі угод, укладених цими країнами з Європейським Співтовариством та його державами-членами (тобто Швейцарською Конфедерацією).

Зареєструватися в бюро зайнятості в сусідній країні також можуть іноземці зі:

статусом біженця в Польщі;

з дозволом на постійне проживання в Польщі;

з дозволом на проживання довгострокового резидента ЄС.

Іноземці з тимчасовим дозволом на проживання можуть отримати статус безробітного в Польщі в окремих випадках. Це стосується осіб яким Польща надає тимчасовий захист, які мають дозвіл на перебування в Польщі з гуманітарних міркувань чи залучені до робіт, що вимагають високої кваліфікації.

Традиційно у Польщі допомога з безробіття виплачується при наявності стажу не менше як 365 днів протягом 18 місяців, що передували реєстрації заявника як безробітної особи. До цього проміжку не включають відпустку без збереження заробітної плати тривалістю понад 30 днів, але враховують відпустку по догляду за дитиною, строкову військову службу та перебування на пенсії по інвалідності.

Трудовий мігрант, який працював у сусідній країні офіційно, після втрати роботи повинен протягом 15 робочих днів з моменту звільнення подати повідомлення в воєводське управління (ужонд). Це дозволить йому протягом наступних 30 днів шукати нове місце роботи, не хвилюючись при цьому за втрату легального перебування.