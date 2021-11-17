Щоб мати право на zasiłek dla bezrobotnych (допомогу з безробіття), іноземець в Польщі повинен відповідати певним вимогам. Розмір допомоги буде залежати від кількох факторів.

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Хто може отримати в Польщі допомогу з безробіття

Традиційно у Польщі допомога з безробіття виплачується при наявності стажу не менше як 365 днів протягом 18 місяців, що передували реєстрації заявника як безробітної особи. До цього проміжку не включають відпустку без збереження заробітної плати тривалістю понад 30 днів, але враховують відпустку по догляду за дитиною, строкову військову службу та перебування на пенсії по інвалідності.

Допомога з безробіття може бути надана як тим, хто працював на підставі трудового договору, так і тим, хто надавав послуги згідно зі спеціальними договорами чи був підприємцем. Тобто, усіх людям, які сплачували внески на соціальне страхування та у Фонд праці (проте, зі суми, яка була не нижчою від мінімальної зарплати).

Важливо! Існують винятки для репатріантів, осіб, які працювали в сільському господарстві та тих, чия праця оподатковується за окремими законами.

Виплати для безробітних отримують особи у віці 18 – 60/65 років за таких умов:

якщо вони не отримують польських пенсій та соціальної допомоги (наприклад, по догляду за дитиною, на навчання тощо);

не ведуть підприємницької діяльності;

не отримують додаткового доходу, який сукупно перевищує половину мінімальної заробітної плати;

не відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

не є власниками сільськогосподарського майна із площею понад 2 гектари та не отримують дохід від сільськогосподарської діяльності, з якої треба сплачувати податок на прибуток.

Іноземець в Польщі може претендувати на допомогу з безробіття, якщо він має:

статус біженця або дозвіл на проживання з гуманітарних причин;

карту сталого побиту;

дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС;

робочу візу (за умови, що він безперервно працював у Польщі пів року і більше);

тимчасовий дозвіл на перебування і роботу, яка вимагає високої кваліфікації;

дозвіл на тимчасове перебування для члена сім’ї польського громадянина або штамп в паспорті, що підтверджує подання документів на його отримання.

Трудовий мігрант, який працював у сусідній країні офіційно, після втрати роботи повинен протягом 15 робочих днів з моменту звільнення подати повідомлення в воєводське управління (ужонд). Це дозволить йому протягом наступних 30 днів шукати нове місце роботи, не хвилюючись при цьому за втрату легального перебування.

Яка допомога передбачена для безробітних у Польщі

Насамперед розмір виплат буде залежати від стажу роботи. Так, людина з досвідом до 5 років має право на допомогу у розмірі 80% від базової. Той, хто працював від 5 до 20 років, отримає повну компенсацію – 100%. А безробітний зі стажем понад 20 років буде мати 120% від базової допомоги.

Зверніть увагу! З червня 2021 року розмір допомоги становить 1 240,80 злотих.

При цьому у перші 90 днів безробітний отримуватиме більші виплати, а в наступні періоди їх буде скорочено до 78,53% від початково призначеної суми.

Допомога по безробіттю виплачується від 180 до 365 днів. Найменший термін допомогу отримують ті, хто проживає в повіті, де рівень безробіття станом на 30 червня попереднього року не перевищував 150% середнього рівня безробіття в країні.

На вдвічі більший період (365 днів), можуть претендувати іноземці, які:

живуть в повіті, рівень безробіття якого станом на 30 червня попереднього року перевищував 150% середнього рівня безробіття в країні;

утримують одну дитину до 15 років, а другий із батьків теж є безробітним;

самостійно виховують принаймні одну дитину до 15 років;

мають понад 50 років і мінімум 20 років робочого стажу.

Варто зазначити, що безробітним у Польщі не вдасться довго жити за кошти держави. У країні створені всі умови, щоб безробітна особа якнайшвидше знайшла собі нове місце праці. Так, іноземці можуть отримувати інформацію про наявні вакансії та можливості стажування, є багато курсів, після проходження яких обіцяють працевлаштування тощо.

Безробітний у Польщі зобов'язаний відвідувати офіс центру зайнятості у визначений час, приймати запропоновану допомогу та підтримувати контакти зі спеціалістом з біржі праці. До того ж він повинен повідомляти про зміну місця свого проживання.

Якщо безробітний іноземець відмовляється від пропозицій роботи та стажування, то може втратити право перебування на біржі. Тоді відновити статус безробітного можна буде не раніше, ніж через 120 днів.

Безробітного в Польщі можуть позбавити допомоги, якщо він відмовлятиметься від пропозицій роботи / Фото Unsplash

Як почати отримувати допомогу з безробіття у Польщі

Для того, щоб отримувати допомогу по безробіттю, насамперед треба набути статусу безробітного у Powiatowy Urząd Pracy (Повітовому центрі зайнятості). Якщо ж в людини немає зареєстрованої адреси, то можна піти в бюро праці повіту, в якому вона перебуває.

Крім того, є можливість онлайн-реєстрації на сайті центрі зайнятості. Проте, за останнього варіанту пізніше документи все одно доведеться особисто нести до офісу центру зайнятості. Тож отримати статус безробітного повністю дистанційно не вийде.

До центру зайнятості потрібно подати такий пакет документів:

заяву про взяття на облік як безробітного;

Pesel (ідентифікаційний номер);

паспорт з візою або карту побиту;

документи про освіту;

оригінали всіх трудових договорів, довідок з роботи, відомостей про отримання доходу та інших документів, які підтверджують стаж (всі ці документи повинні бути перекладені польською мовою);

відомості про сім'ю.

Після подачі документів відбудеться співбесіда з працівником центру зайнятості. Він перевіряє пакет документів та зареєструє заяву.

Якщо документи оформлені належним чином та не потребують переробки й доопрацювання, то іноземець може отримати відповідь на свій запит у той же день.

Зверніть увагу! Вся процедура отримання статусу безробітного є цілкою безплатною.