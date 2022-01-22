В нестабильные времена пандемии многие предприятия банкротятся. Фирмы закрываются, сокращают штат или платят слишком мало, чем побуждают работников увольняться и искать лучшие варианты работы. Регистрация в бюро занятости поможет иностранцу получить временные льготы и быстрее найти новое место работы.

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Какие категории безработных могут зарегистрироваться в бюро занятости в Польше

Получить статус безработного в Польше беспрепятственно могут граждане стран ЕС. Также такая возможность есть у следующих категорий безработных:

граждане стран Европейской экономической зоны, не входящие в ЕС;

граждане стран, не являющихся сторонами Соглашения о Европейском экономическом пространстве, которые могут пользоваться свободой передвижения людей на основе соглашений, заключенных этими странами с Европейским Сообществом и его государствами-членами (Швейцарской Конфедерацией).

Зарегистрироваться в бюро занятости в соседней стране также могут иностранцы из:

статусом беженца в Польше;

с разрешением на постоянное проживание в Польше;

с разрешением на жительство долгосрочного резидента ЕС.

Иностранцы с временным видом на жительство могут получить статус безработного в Польше в отдельных случаях. Это касается лиц, которым Польша предоставляет временную защиту, имеющих разрешение на пребывание в Польше по гуманитарным соображениям или вовлеченных в работы, требующие высокой квалификации.

Традиционно в Польше пособие по безработице выплачивается при наличии стажа не менее 365 дней в течение 18 месяцев, предшествовавших регистрации заявителя как безработного лица. В этот период не включают отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью свыше 30 дней, но учитывают отпуск по уходу за ребенком, срочную военную службу и пребывание на пенсии по инвалидности.

Трудовой мигрант, работавший в соседней стране официально, после потери работы должен в течение 15 рабочих дней с момента увольнения подать сообщение в воеводское управление (ужонд). Это позволит ему в течение следующих 30 дней искать новое место работы, не беспокоясь при этом за потерю легального пребывания.