Про це спілкувалися генконсул України у Стамбулі Роман Недільський та ректор університету, доктор Махмут Ак. Вони провели зустріч 10 лютого.

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Генконсул та ректор обговорили, зокрема, про розвиток співпраці з українськими вищими навчальними закладами. Ак підкреслив, що Стамбульський університет – єдиний у Туреччині, що має відділення української мови і літератури.

І вже цього року (2022 – 24 канал) студенти вперше отримають диплом бакалавра із зазначеної спеціальності,

– наголосив він.

Зазначимо, що спеціальність "Українська мова та література" відкрили на кафедрі слов'янських мов восени 2017 року. Як пише "Дом", тоді зарахували близько 20 студентів, тепер їх – 78.

Недільський подякував своєму співрозмовнику за підтримку й розвиток відділення. Він запевнив, що співпраця між університетами України та Туреччини не просто продовжуватимуться, але й наповнюватиметься новими проєктами.



Зустріч генконсула України та ректора / Фото з фейсбук-сторінки Недільського

Коротко про Стамбульський університет:

Джерело: "Вікіпедія"

Це найстаріший університет Туреччини. Адже датою його заснування вважають 30 травня 1453 року.

В університеті та його філіях навчаються понад 76 тисяч студентів зі 154 країн.

Повний текст допису Недільського у фейсбуці:

Сьогодні мав дуже цікаву і змістовну зустріч із Ректором Стамбульського університету, доктором Махмутом Аком. Обговорили спільні плани розвитку співробітництва з українськими вищими навчальними закладами. Ректор зазначив, що Стамбульський універитет є єдиним учбовим закладом в Туреччині, який має відділення української мови і літератури і вже цього року студенти відділення вперше отримають диплом бакалавра із зазначеної спеціальності. Подякував керівництву університету за підтримку і розвиток відділення. Запевнив, що співпраця між українськими і турецькими університетами не тільки продовжуватиметься, а й розвиватиметься та наповнюватиметься новими проектами.