Об этом общались генконсул Украины в Стамбуле Роман Недильский и ректор университета доктор Махмут Ак. Они провели встречу 10 февраля.

Интересно Я чувствую себя здесь дома, – менеджер по маркетингу TransferGo о жизни и работе в Польше

В 2022 году будет первый выпуск украинских филологов

Генконсул и ректор обсудили, в частности, развитие сотрудничества с украинскими высшими учебными заведениями. Ак подчеркнул, что Стамбульский университет – единственный в Турции, имеющий отделение украинского языка и литературы.

И уже в этом году (2022 – 24 канал) студенты впервые получат диплом бакалавра по указанной специальности,

– подчеркнул он.

Отметим, что специальность "Украинский язык и литература" была открыта на кафедре славянских языков осенью 2017 года. Как пишет "Дом", тогда засчитали около 20 студентов, теперь их – 78.

Недильский поблагодарил своего собеседника за поддержку и развитие отделения. Он заверил, что сотрудничество между университетами Украины и Турции будет не просто продолжаться, но и будет наполняться новыми проектами.



Встреча генконсула Украины и ректора / Фото с фейсбук-страницы Недильского

Коротко о Стамбульском университете:

Источник: "Википедия"

Это самый старый университет Турции. Ведь датой его основания считается 30 мая 1453 года.

В университете и его филиалах учатся более 76 тысяч студентов из 154 стран.

Полный текст сообщения Недильского в фейсбуке:

Сегодня у него была очень интересная и содержательная встреча с ректором Стамбульского университета, доктором Махмутом Аком. Обсудили общие планы развития сотрудничества с украинскими вузами. Ректор отметил, что Стамбульский университет является единственным учебным заведением в Турции, имеющим отделение украинского языка и литературы, и уже в этом году студенты отделения впервые получат диплом бакалавра по указанной специальности. Поблагодарил руководство университета за поддержку и развитие отделения. Заверил, что сотрудничество между украинскими и турецкими университетами будет не только продолжаться, но и будет развиваться и наполняться новыми проектами.