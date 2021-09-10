Стало відомо, хто представлятиме інтереси родини померлого у вроцлавському витверезнику українця
10 вересня 2021 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:Gazeta Wyborcza
Правовим представником рідних Дмитра Нікіфоренка, смерть якого викликала резонанс у Польщі та Україні, стане колишній віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кшиштоф Буднік. Він – юрист з понад 30-річним стажем.
Його порадила Гельсінська фундація з прав людини, яка діє в Польщі. Про це повідомила польська Gazeta Wyborcza, яка 2 вересня першою опублікувала жахливі подробиці смерті українця.
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Що відомо про адвоката родини померлого українця
Кшиштоф Буднік був послом Сейму в 1993 – 1997 роках.
Віцеміністром внутрішніх справ та адміністрації Польщі він був протягом 1997 – 1999 років. На цій посаді він, серед іншого, наглядав за роботою поліції.
Нагадування про смерть Дмитра Нікіфоренка у польському витверезнику
- 25-річний Дмитро Нікіфоренко помер 30 липня. Але інцидент набув публічності лише нещодавно.
- За даними Gazeta Wyborcza, польські поліцейські забрали хлопця до витверезника з автобуса, у якому він заснув, коли повертався від друзів з вечірки. Водій автобуса викликав до пасажира медиків, які передали його поліцейським.
- Поліцейські застосовували фізичне насилля: били українця і використовували сльозогінний газ. Записи показують, що чоловіки сиділи на хлопцеві й через це затриманий не міг дихати. Правоохоронці не припинили знущатися з українця навіть тоді, коли той вже не чинив опір.
- Коли побачили, що хлопець без свідомості, то викликали медиків. Працівник витверезника почав робити потерпілому масаж серця, а в кімнату принесли спеціальний інгалятор. Однак, хлопець помер.
- Зараз справу розслідує Окружна прокуратура міста Свидниця. Там чекають на низку експертиз.
- На сьогодні відомо, що чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні померлого громадянина України, відсторонили від роботи.