Його порадила Гельсінська фундація з прав людини, яка діє в Польщі. Про це повідомила польська Gazeta Wyborcza, яка 2 вересня першою опублікувала жахливі подробиці смерті українця.

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Що відомо про адвоката родини померлого українця

Кшиштоф Буднік був послом Сейму в 1993 – 1997 роках.

Віцеміністром внутрішніх справ та адміністрації Польщі він був протягом 1997 – 1999 років. На цій посаді він, серед іншого, наглядав за роботою поліції.

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