Его посоветовал действующий в Польше Хельсинский фонд по правам человека. Об этом сообщила польская Gazeta Wyborcza, которая 2 сентября первой опубликовала ужасные подробности смерти украинца.

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Что известно об адвокате семьи умершего украинца

Кшиштоф Будник был послом Сейма в 1993 – 1997 годах.

Вице-министром внутренних дел и администрации Польши он был в течение 1997 – 1999 годов. На этой должности он, среди прочего, наблюдал за работой полиции.

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