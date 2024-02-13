Пасажир знайшов собі вільне місце й насолоджувався безплатною їжею та напоями, перш ніж приземлитися в аеропорту імені Кеннеді, що в Нью-Йорку. Як таке могло трапитися, розповідаємо далі!

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У літаку знайшли чоловіка без документів і квитка

Без особливих зусиль Крейгу Стерту вдалося потрапити на борт літака авіакомпанії British Airways, що прямував до Нью-Йорка, змішавшись з потоком інших пасажирів. Не привертаючи до себе уваги, він непомітно розташувався в безпосередній близькості від них, що в підсумку забезпечило йому місце на рейсі без жодних документів.

За дивовижним збігом обставин, піднявшись на борт літака, пасажир знайшов вільне місце і протягом польоту насолоджувався безплатною їжею та напоями. Подорож завершилася, коли літак приземлився в аеропорту імені Кеннеді, де пасажира зустріли озброєні співробітники місцевої служби безпеки.

46-річний Крейг Стерт потрапив у салон літака без квитка і паспорта / Фото The Sun

Крейг не зміг пред'явити необхідні документи, зокрема паспорт і посадковий талон на рейс. Тому вжили негайних заходів і організували йому трансфер чартерним рейсом до Британії. Після прибуття Крейг був затриманий і поміщений до психіатричної лікарні.

Дивно, але йому вдалося втекти і з лікарні. Зараз він перебуває у розшуку.

Голови покотяться. Просто вражає, що таке могло статися. Краще навіть і не думати, що могло б трапитися, якби на борт літака непоміченим пробрався терорист,

– сказав міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі.

Посадовець наполягає на тому, що потрібно провести детальне розслідування цього "принизливого фіаско".

Чоловік помстився за вкрадене місце у літаку

Бен завчасно забронював місце собі у літаку. Він налаштувався на приємний політ та відпочинок упродовж наступних декількох годин. Але коли зайшов до салону, побачив, що на його кріслі вже вмостилася жінка років двадцяти.

Спершу Бен, який летів до друга й передчував класні вихідні, був налаштований максимально мирно. Він зауважив, що, вочевидь, трапилася якась помилка, адже місце – вже заброньоване. Водночас незнайомка навіть не ворухнулася.

Чоловік знав, що помсту варто подавати холодною. Тому він сів позаду нахабної незнайомки. Вона ще не підозрювала, що під час польоту її чекає особлива "турбулентність".