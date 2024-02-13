Пассажир нашел себе свободное место и наслаждался бесплатной едой и напитками, прежде чем приземлиться в аэропорту имени Кеннеди, что в Нью-Йорке. Как такое могло случиться, рассказываем дальше!

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В самолете нашли мужчину без документов и билета

Без особых усилий Крейгу Стерту удалось попасть на борт самолета авиакомпании British Airways, направлявшегося в Нью-Йорк, смешавшись с потоком других пассажиров. Не привлекая к себе внимания, он незаметно расположился в непосредственной близости от них, что в итоге обеспечило ему место на рейсе безо всяких документов.

По удивительному стечению обстоятельств, поднявшись на борт самолета, пассажир нашел свободное место и в течение полета наслаждался бесплатной едой и напитками. Путешествие завершилось, когда самолет приземлился в аэропорту имени Кеннеди, где пассажира встретили вооруженные сотрудники местной службы безопасности.

46-летний Крейг Стерт попал в салон самолета без билета и паспорта / Фото The Sun

Крейг не смог предъявить необходимые документы, в частности паспорт и посадочный талон на рейс. Поэтому приняли немедленные меры и организовали ему трансфер чартерным рейсом в Британию. По прибытии Крейг был задержан и помещен в психиатрическую больницу.

Удивительно, но ему удалось сбежать и из больницы. Сейчас он находится в розыске.

Головы покатятся. Просто поражает, что такое могло произойти. Лучше даже и не думать, что могло бы случиться, если бы на борт самолета незамеченным пробрался террорист,

– сказал министр внутренних дел Джеймс Клеверли.

Чиновник настаивает на том, что нужно провести детальное расследование этого "унизительного фиаско".

Мужчина отомстил за украденное место в самолете

Бен заблаговременно забронировал место себе в самолете. Он настроился на приятный полет и отдых в течение следующих нескольких часов. Но когда зашел в салон, увидел, что на его кресле уже умостилась женщина лет двадцати.

Сначала Бен, который летел к другу и предвкушал классные выходные, был настроен максимально мирно. Он заметил, что, очевидно, случилась какая-то ошибка, ведь место – уже забронировано. В то же время незнакомка даже не пошевелилась.

Мужчина знал, что месть стоит подавать холодной. Поэтому он сел позади наглой незнакомки. Она еще не подозревала, что во время полета ее ждет особая "турбулентность".