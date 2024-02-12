Спершу Бен, який летів до друга й передчував класні вихідні, був налаштований максимально мирно. Він зауважив, що, вочевидь, трапилася якась помилка, адже місце – вже заброньоване.

Зверніть увагу Принесе "нещастя": валізку якого кольору не можна брати у подорож

Водночас незнайомка навіть не ворухнулася. Тоді Бен – все ще максимально ввічливо – показав їй свій квиток. У відповідь жінка лише закотила очі. Вона навіть не збиралася заперечувати, що вкрала чуже місце. Однак пересідати не збиралася, аргументуючи це тим, що "вже сидить", "хоче спати" та "ліньки рухатися".

Як Бен помстився

Бен знав, що помсту варто подавати холодною. Тому він сів позаду нахабної незнайомки. Вона ще не підозрювала, що під час польоту її чекає особлива "турбулентність".

Дуже нерозумно дозволяти комусь, кого ти засмутив, зайняти місце позаду тебе,

– потираючи руки у передчутті помсти, думав Бен.

А далі почалося найцікавіше. Бен вмикав беззвучний таймер на дві – три хвилини . Щоразу, коли він спрацьовував, Бен копав спинку крісла, яке зайняла жінка. Як результат – їй взагалі не вдалося заснути. Щоразу, коли незнайомка повертала голову й намагалася спопелити Бена поглядом, він приязно усміхався й махав рукою.

Бен розумів: незнайомка все одно мовчатиме, бо знатиме, що зайняла чуже місце.