Так, Нідерланди накриває чергова хвиля спеки, яка, як очікується, триватиме до початку наступного тижня. На тлі посухи низка країн уже зіткнулася з реальним дефіцитом прісної води. Зокрема, у більшості регіонів Нідерландів запроваджено особливий режим. Де пересидіти спекотні дні та як легше перенести аномальну погоду в цій країні – читайте далі.
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Як рятуватися від спеки в Нідерландах
- Не забувайте пити багато води – ось карта питних фонтанчиків по всій країні.
- Охолоджуйтеся у водоймах – карта офіційних місць для купання доступна за посиланням.
- Тим, хто погано переносить спеку, варто ховатися в місцях, що менше нагріваються (парки, простори поряд з водою). В Амстердамі такі локації відзначені на цій карті.
- Тим, хто спеки не боїться, можна відвідати найближчий пляж – ловіть карту.
- Їжте морозиво. Ділимося картою, де подають смачне морозиво по всіх Нідерландах.
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