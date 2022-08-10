Так, Нідерланди накриває чергова хвиля спеки, яка, як очікується, триватиме до початку наступного тижня. На тлі посухи низка країн уже зіткнулася з реальним дефіцитом прісної води. Зокрема, у більшості регіонів Нідерландів запроваджено особливий режим. Де пересидіти спекотні дні та як легше перенести аномальну погоду в цій країні – читайте далі.

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Як рятуватися від спеки в Нідерландах

Не забувайте пити багато води – ось карта питних фонтанчиків по всій країні.

Охолоджуйтеся у водоймах – карта офіційних місць для купання доступна за посиланням.

Тим, хто погано переносить спеку, варто ховатися в місцях, що менше нагріваються (парки, простори поряд з водою). В Амстердамі такі локації відзначені на цій карті.

Тим, хто спеки не боїться, можна відвідати найближчий пляж – ловіть карту.

Їжте морозиво. Ділимося картою, де подають смачне морозиво по всіх Нідерландах.

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