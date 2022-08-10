Так, Нидерланды накрывает очередная волна жары, которая, как ожидается, продлится до начала следующей недели. На фоне засухи ряд стран уже столкнулись с реальным дефицитом пресной воды. В частности, в большинстве регионов Нидерландов введен особый режим. Где пересидеть жаркие дни и как легче перенести аномальную погоду в этой стране – читайте дальше.
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Как спасаться от жары в Нидерландах
- Не забывайте пить много воды – вот карта питьевых фонтанчиков по всей стране.
- Охлаждайтесь в водоемах – карта официальных мест для купания доступна по ссылке.
- Тем, кто плохо переносит жару, следует прятаться в менее нагреваемых местах (парки, просторы рядом с водой). В Амстердаме такие локации отмечены на этой карте.
- Тем, кто жары не боится, можно посетить ближайший пляж – ловите карту.
- Ешьте мороженое. Делимся картой, где подают вкусное мороженое по всем Нидерландам.
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