Соціальне страхування у Польщі: вартість, види і кому воно потрібне
Джерело:yavp.pl
Соціальне страхування у Польщі є передусім гарантією того, що ви будете фінансово захищені у разі втрати працездатності. Послугами ZUS (Управління соціального страхування) можуть скористатись як громадяни Польщі, так і іноземці.
Щоб оформити заявку на соціальне страхування, необхідно перебувати на території Польщі легально. Центр соціального страхування збирає внески та розподіляє пільгові виплати.
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Обов'язкове соціальне страхування
Офіційно працевлаштовані у республіці зобов'язані мати соціальне страхування. Якщо ви працюєте за трудовим договором, обов'язок вас застрахувати несе роботодавець. Однак, якщо ви здійснюєте діяльність за договором доручення або підряду, працюєте з дому, застрахуватись добровільно можна у Національному фонді здоров'я (NFZ).
Види соцстрахування
Загалом у Польщі існують такі види соціального страхування:
- від нещасних випадків (ubezpieczenie wypadkowe) — виплати від держави здійснюються у разі професійного захворювання або нещасного випадку на робочому місці;
- на випадок хвороби або материнства (ubezpieczenie chorobowe) – гарантує виплати під час лікарняних;
- медичне (ubezpieczenie zdrowotne) – покриття витрат на лікування та візити до лікаря;
- по інвалідності або по причині втрати годувальника (ubezpieczenie rentowe);
- пенсійне (ubezpieczenie emerytalne).
Хто сплачує внески
Внески сплачують роботодавці і працівники. Винятком є студенти, молодші за 26 років, а також люди з інвалідністю. Водночас страхування від нещасних випадків повністю оплачує працедавець, а внески на випадок хвороби здійснюються працівником добровільно за умов працевлаштування за договором підряду (umowa złecenia).
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Вартість соцстрахування для працівників
Процентні ставки від суми зарплати брутто, які сплачує працівник, такі:
- пенсійне страхування – 9,76%;
- страхування по інвалідності або по втраті годувальника – 1,5%;
- на випадок захворювання або материнства – 2,45%;
- медичне страхування – 9%.
Що платять роботодавці
За кожного працівника роботодавець платить такі процентні ставки від зарплати брутто:
- пенсійне страхування – 9,76%;
- по інвалідності або по втраті годувальника – 6,5%;
- від нещасних випадків – 1,67%.
Внески за соціальне страхування повинні бути внесені вами або роботодавцем до 15 числа кожного місяця. Працедавець зобов'язаний звітувати перед працівником про сплату внесків. У звітах вказується інформація, яка частина заробітної плати виділена на покриття витрат на соцстрахування.