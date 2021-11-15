Соціальне страхування у Польщі: вартість, види і кому воно потрібне

Соціальне страхування у Польщі є передусім гарантією того, що ви будете фінансово захищені у разі втрати працездатності. Послугами ZUS (Управління соціального страхування) можуть скористатись як громадяни Польщі, так і іноземці.

Щоб оформити заявку на соціальне страхування, необхідно перебувати на території Польщі легально. Центр соціального страхування збирає внески та розподіляє пільгові виплати.

Читайте також Як отримати карту побиту у Польщі: експертка відповіла на найпоширеніші запитання

Обов'язкове соціальне страхування

Офіційно працевлаштовані у республіці зобов'язані мати соціальне страхування. Якщо ви працюєте за трудовим договором, обов'язок вас застрахувати несе роботодавець. Однак, якщо ви здійснюєте діяльність за договором доручення або підряду, працюєте з дому, застрахуватись добровільно можна у Національному фонді здоров'я (NFZ).

Види соцстрахування

Загалом у Польщі існують такі види соціального страхування:

від нещасних випадків (ubezpieczenie wypadkowe) — виплати від держави здійснюються у разі професійного захворювання або нещасного випадку на робочому місці;

на випадок хвороби або материнства (ubezpieczenie chorobowe) – гарантує виплати під час лікарняних;

медичне (ubezpieczenie zdrowotne) – покриття витрат на лікування та візити до лікаря;

по інвалідності або по причині втрати годувальника (ubezpieczenie rentowe);

пенсійне (ubezpieczenie emerytalne).

Хто сплачує внески

Внески сплачують роботодавці і працівники. Винятком є студенти, молодші за 26 років, а також люди з інвалідністю. Водночас страхування від нещасних випадків повністю оплачує працедавець, а внески на випадок хвороби здійснюються працівником добровільно за умов працевлаштування за договором підряду (umowa złecenia).

Зверніть увагу Порівняння зарплат: скільки заробляє офіціант у Польщі та інших країнах Європи

Вартість соцстрахування для працівників

Процентні ставки від суми зарплати брутто, які сплачує працівник, такі:

пенсійне страхування – 9,76%;

страхування по інвалідності або по втраті годувальника – 1,5%;

на випадок захворювання або материнства – 2,45%;

медичне страхування – 9%.

Що платять роботодавці

За кожного працівника роботодавець платить такі процентні ставки від зарплати брутто:

пенсійне страхування – 9,76%;

по інвалідності або по втраті годувальника – 6,5%;

від нещасних випадків – 1,67%.

Внески за соціальне страхування повинні бути внесені вами або роботодавцем до 15 числа кожного місяця. Працедавець зобов'язаний звітувати перед працівником про сплату внесків. У звітах вказується інформація, яка частина заробітної плати виділена на покриття витрат на соцстрахування.