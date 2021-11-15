Чтобы оформить заявку на социальное страхование необходимо находиться на территории Польши легально . Центр социального страхования взимает взносы и распределяет льготные выплаты.

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Обязательное социальное страхование

Официально трудоустроенные в республике обязаны иметь социальное страхование . Если вы работаете по трудовому договору, то обязанность вас застраховать несет работодатель. Однако, если вы осуществляете деятельность по договору поручения или подряда, работаете из дома, добровольно застраховаться можно в Национальном фонде здоровья (NFZ).

Виды соцстрахования

В целом в Польше существуют следующие виды социального страхования :

от несчастных случаев (ubezpieczenie wypadkowe) — выплаты от государства в случае профессионального заболевания или несчастного случая на рабочем месте;

на случай болезни или материнства (ubezpieczenie chorobowe) – гарантирует выплаты во время больничных;

медицинское (ubezpieczenie zdrowotne) – покрытие расходов на лечение и визиты к врачу;

по инвалидности или по причине потери кормильца (ubezpieczenie rentowe);

пенсионное (ubezpieczenie emerytalne).

Кто платит взносы

Взносы уплачиваются работодателями и работниками. Исключением являются студенты младше 26 лет , а также люди с инвалидностью. В то же время страхование от несчастных случаев полностью оплачивает работодатель, а взносы на случай болезни осуществляются работником добровольно при трудоустройстве по договору подряда (umowa złecenia).

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Стоимость соцстрахования для работников

Процентные ставки от суммы зарплаты брутто, которые платит работник , таковы:

пенсионное страхование – 9,76%;

страхование по инвалидности или в случае потери кормильца – 1,5%;

на случай заболевания или материнства – 2,45%;

медицинское страхование – 9%.

Что платят работодатели

За каждого работника работодатель платит следующие процентные ставки от зарплаты брутто:

пенсионное страхование – 9,76%;

по инвалидности или в случае потери кормильца – 6,5%;

от несчастных случаев – 1,67%.