Соціальна допомога у Бельгії: як і скільки можна отримати

Чимало українців знайшли тимчасовий прихисток у Бельгії. В цій країні у них є можливість оформити соціальну допомогу, яка підтримуватиме рівень життя, доки вони не працевлаштуються.

Розмір допомоги залежить від складу сім'ї, кількості дітей та їх віку. Як отримати і скільки – читайте далі.

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Як оформити соціальну допомогу у Бельгії

Подати заявку на отримання соціальної допомоги можна в найближчому центрі соціального забезпечення OCMW/CPAS.

Для цього треба мати з собою:

паспорт;

карту А або довідка Annexe 15/ Bijlage 15.

Допомога складає приблизно 750 євро на людину. Якщо ви одна і проживаєте самостійно – 1 100 євро. На кожну дитину виплачують додатково від 100 до 200 євро, але це залежить від кількості дітей та їх віку. Загалом ліміт на кожну родину не більше 1 560 євро, але є багато індивідуальних випадків.

Водночас, якщо ви не погоджуєтеся з рішенням центру CPAS щодо розміру соціальної допомоги, то можете оскаржити його в суді. Детальніше про це за посиланням.

Умови при виплаті соцдопомоги

У разі наявності соціальної допомоги від OCMW, ви можете перебувати поза межами Бельгії не більше ніж 28 днів на рік.

Крім того, про кожну поїздку за межі Бельгії треба попереджати свого соціального інспектора. Якщо цього не зробити, ви можете втратити соціальні виплати, а також вас можуть зобов'язати повернути виплачені кошти.

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