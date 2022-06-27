Про ситуацію з житлом у Бельгії розповіла 32-річна Аліна Коханко-Парандій. Киянка приїхала разом із мамою та дочкою до країни ще три місяці тому. Жінка працювала у службі, яка зв'язувала уряд Брюсселя з іншими українцями в рамках надання їм допомоги.

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Українських біженців виселяють з житла у Бельгії

Зокрема, мовиться про Брюссель. Як і в багатьох європейських столицях, жителі Брюсселю зголосилися допомогти біженцям з України та виділили своє житло на їхні потреби. Однак проблеми почалися з початком літнього сезону. Бельгійці планують вирушати у відпустки. Усе б нічого, але власники житла не хочуть, аби українці залишалися вдома на час їхньої відсутності. Тому громадян України масово просять виселитися.

У нас склалася ситуація, коли люди хочуть поїхати у відпустку і не хочуть, щоб українці залишалися вдома. Вони хочуть, щоб біженці покинули будинки, і ми знаємо, що деякі українці опинилися на вулицях,

— розповіла Аліна Коханко-Парандій.

Яка ситуація з орендою квартир в Бельгії

Місцеві власники квартир здебільшого відмовляють українцям в оренді житла, позаяк статус тимчасового захисту в громадян України спливає у березні 2023 року. А у Бельгії поширений винайм квартир на значно триваліший термін. Так, зачасту з орендарями підписують контракти на 3, 6 чи навіть 9 років.

Крім цього, ціни на тамтешньому ринку нерухомості доволі високі. Навіть пересічні жителі Брюсселю витрачають на оплату оренди не менше як 50% від своїх доходів на місяць. Не говорячи уже про українців, які опинилися в Бельгії без роботи і, відповідно, доходів.

До слова! У Брюсселі зараз перебуває близько 8 000 українських біженців. Влада прогнозує, що до кінця року ця кількість збільшиться приблизно до 12 тисяч осіб.

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