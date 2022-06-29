Размер пособия зависит от состава семьи, количества детей и их возраста. Как получить и сколько – читайте дальше.

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Как оформить социальную помощь в Бельгии

Подать заявку на получение социальной помощи можно в ближайшем центре социального обеспечения OCMW/CPAS.

Для этого нужно иметь с собой:

паспорт;

карту А или справка Annexe 15/ Bijlage 15.

Помощь составляет примерно 750 евро на человека. Если вы одна и проживаете самостоятельно – 1 100 евро. На каждого ребенка выплачивается дополнительно от 100 до 200 евро, но это зависит от количества детей и их возраста. В общей сложности лимит на каждую семью не более 1 560 евро, но есть много индивидуальных случаев.

В то же время, если вы не согласны с решением центра CPAS относительно размера социальной помощи, то можете обжаловать его в суде. Детальнее об этом по ссылке.

Условия при выплате соцпомощи

В случае наличия социальной помощи от OCMW, вы можете находиться вне Бельгии не более 28 дней в году.

Кроме того, о каждой поездке за пределы Бельгии следует предупреждать своего социального инспектора. Если это не сделать, вы можете потерять социальные выплаты, а также вас могут обязать вернуть выплаченные средства.

Обратите внимание! Жители Брюсселя, столицы Бельгии, согласились помочь беженцам из Украины и выделили свое жилье на их нужды. Однако с началом летнего сезона возникли проблемы – бельгийцы планируют уходить в отпуск. Все бы ничего, но владельцы жилья не хотят, чтобы украинцы оставались дома во время их отсутствия. Поэтому граждане Украины массово просят выселиться.

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