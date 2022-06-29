Підготувати школяра до нового навчального року доволі затратно як в Україні, так і в Польщі. Аби зменшити навантаження на гаманці українських батьків, які планують відправляти дітей до польських шкіл, уряд запровадив фінансову підтримку "300+" або "Добрий старт".

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Умови програми "Добрий старт" у Польщі

У рамках нової програми на кожного українського школяра віком від 7 до 20 років Польща виділятиме по 300 злотих. Ця виплата є одноразовою. Кошти можна витратити на стартовий набір для школи: шкільне приладдя, підручники чи одяг. Важливо також, якщо ви є батьками або опікунами дитини з інвалідністю, тоді допомога надається до досягнення 24 років.

Як отримати 300 злотих на дитину

Увійдіть на сторінку PUE ZUS та перейдіть у вкладку "Загальні".

Оберіть програму "Добрий старт" у меню ліворуч, а потім натисніть "створити нову програму" та вкажіть відповідні дані про себе та дитину.

Виберіть навчальний рік (2022 – 2023).

Введіть свої дані (більшість із них підтягнуться автоматично, але слід усе добре перевірити).

Вкажіть номер свого банківського рахунку, на який буде перераховано 300 злотих.

Додайте дані про всіх дітей та вкажіть, у якій школі вони навчатимуться (назва, повна адреса, місто).

Якщо ви виховуєте дитину з інвалідністю, вам слід прикріпити відповідні документи, яке це підтверджують.

Підпишіть свою заявку за допомогою довіреного профілю.

Важливо! Подати заявку можна з 1 липня до 30 листопада. Якщо ви хочете отримати кошти до початку навчального року, варто якомога швидше подати заявку.

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