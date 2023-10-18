Сотні втрачають спонсорів: яка ситуація з українськими біженцями у Британії

Уряд Великої Британії перебуває під тиском з метою негайного розв'язання питання фінансової допомоги українським біженцям і можливого продовження їхніх віз. Лунають і заклики до уряду забезпечити добробут українців після закінчення спонсорських угод.

Сотні біженців у Британії втрачають спонсорів

У звіті Національної контрольно-ревізійної служби (NAO) йдеться про ситуацію з українськими біженцями у країні. З березня 2022 року по 9 жовтня 2023 року Британія надала прихисток 134,7 тисячі українців за візовою схемою "Homes for Ukraine".

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Уряд країни стоїть перед неминучим вибором щодо долі програми, яка передбачає обговорення потенційного продовження віз понад поточний трирічний ліміт, а також продовження фінансової підтримки місцевих органів влади та спонсорів, яка наразі припиняється до закінчення терміну дії віз. Також потрібно буде ретельно відстежувати ключові ризики, як-от безпека та загроза бездомності після припинення спонсорства.

У нещодавньому звіті було виявлено, що значна кількість українських сімей, які отримали візи "Homes for Ukraine", опинилися без постійного житла або під загрозою залишитися бездомними. Згідно з даними NAO, приблизно 4 890 сімей, що становить 8% із 65 117 українських сімей, які користуються цими візами, зіткнулися з житловою нестабільністю. З початку 2023 року, коли приблизно від 600 до 800 українських домогосподарств проживають у тимчасових помешканнях по всій Англії.

Що більше спонсорських угод закінчується, то більше зростає ризик бездомності,

– йдеться у звіті.

Асоціація місцевого самоврядування висловила намір співпрацювати з урядом у проведенні комплексної оцінки фінансування, спрямованого на сприяння сім'ям у забезпеченні постійного житла, можливостей працевлаштування та якісної освіти. Крім того, асоціація прагне надати підтримку як новим, так і відомим спонсорам, залученим до цих ініціатив.

Українські біженці у Британії втрачають спонсорів​ / Фото Getty Images

Британцям складно бути спонсорами

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Управлінням національної статистики (ONS), значна більшість спонсорів, які беруть участь у програмі Homes for Ukraine, стикаються з проблемами під час надання підтримки біженцям.

Основною виявленою перешкодою є зростання вартості життя, через що спонсорам стає все важче виконувати свої зобов'язання. Спочатку господарі отримували щомісячні виплати в розмірі 350 фунтів стерлінгів (403 євро) протягом перших 12 місяців, а сума зростала до 500 фунтів (576 євро), якщо біженець залишався у Великій Британії протягом року. Однак, для першої хвилі прибуття біженців виплати спонсорів мають завершитися в березні 2024 року.

Так, навесні 2023 року ситуація була така:

45% українських біженців проживали із тими самими спонсорами, до яких приїхали;

11% переїхали до іншого спонсора з часом;

28% біженців орендували житло;

4% проживали у тимчасових притулках.