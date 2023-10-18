Сотни беженцев в Британии теряют спонсоров

В отчете Национальная контрольно-ревизионная служба (NAO) говорит о ситуации с украинскими беженцами в стране. С марта 2022 года по 9 октября 2023 года Британия предоставила убежище 134,7 тысяч украинцев по визовой схеме "Homes for Ukraine".

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Правительство страны стоит перед неизбежным выбором относительно судьбы программы, которая предусматривает обсуждение потенциального продления виз свыше текущего трехлетнего лимита, а также продление финансовой поддержки местных органов власти и спонсоров, что прекращается до окончания срока действия виз. Также нужно будет тщательно отслеживать ключевые риски, такие как безопасность и угроза бездомности после прекращения спонсорства.

В недавнем отчете было установлено, что значительное количество украинских семей, получивших визы "Homes for Ukraine", оказались без постоянного жилья или под угрозой остаться бездомными. Согласно данным NAO, примерно 4890 семей, что составляет 8% из 65117 украинских семей, пользующихся этими визами, столкнулись с жилищной нестабильностью. С начала 2023 года, когда примерно от 600 до 800 украинских домохозяйств проживают во временных помещениях по всей Англии.

Чем больше спонсорских соглашений заканчивается, тем больше возрастает риск бездомности,

– говорится в отчете.

Ассоциация местного самоуправления выразила намерение сотрудничать с правительством в проведении комплексной оценки финансирования, направленного на содействие семьям в обеспечении постоянного жилья, возможностей трудоустройства и качественного образования. Кроме того, ассоциация стремится оказать поддержку как новым, так и известным спонсорам, вовлеченным в эти инициативы.

Украинские беженцы в Британии теряют спонсоров / Фото Getty Images

Британцам сложно быть спонсорами

Согласно недавнему опросу, проведенному Управлением национальной статистики (ONS), значительное большинство спонсоров, участвующих в программе Homes for Ukraine, сталкиваются с проблемами при оказании поддержки беженцам.

Основным выявленным препятствием является рост стоимости жизни, из-за чего спонсорам становится все труднее выполнять свои обязательства. Сначала хозяева получали ежемесячные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов (403 евро) в течение первых 12 месяцев, а сумма росла до 500 фунтов (576 евро), если беженец оставался в Великобритании в течение года. Однако для первой волны прибытия беженцев выплаты спонсоров должны завершиться в марте 2024 года.

Да, весной 2023 года ситуация была такова:

45% украинских беженцев проживали с теми же спонсорами, к которым приехали;

11% переехали к другому спонсору со временем;

28% беженцев арендовали жилье;

4% проживали во временных приютах.

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