Сортування сміття в Польщі: як це робити правильно

Розділення відходів на різні групи для переробки дуже важливе для екології. Ефективність сортування сміття науково доведена. Відтак, поважні європейці не дозволяють собі утилізувати відходи абияк.

Якість поділу сміття, безперечно, залежить від активності та свідомості учасників процесу на всіх етапах. Розібратися у всіх складнощах сортування часом важко вдома, а за кордоном – й поготів. Тому наведена нижче інформація буде дуже корисною для українців в Польщі.

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Як сортувати сміття в Польщі

Найлегше орієнтуватися на забарвлення контейнерів.

Чорний контейнер

Чорний контейнер призначений для змішаних відходів (odpady zmieszane). Це предмети, які з певних причин не можуть бути викинутими в інші контейнери. До таких можна віднести, наприклад:

брудне упакування;

упакування від ліків та вітамінів;

використані предмети гігієни;

брудний папір, чеки із магазину;

відходи з риби та м'яса;

панчішно-шкарпеткові вироби.

Категорично заборонено класти у чорний контейнер:

батарейки та акумулятори;

побутову та іншу електронну техніку;

меблі та габаритне сміття.

Коричневий контейнер

У коричневий контейнер в Польщі можна класти таке сміття:

відходи від овочів та фруктів;

залишки продуктів та їжі без урахування риби та м'яса;

рослини й кору дерев.

При цьому у коричневий контейнер заборонено викидати:

кістки та інші відходи тваринництва;

попіл та вугілля;

лаковану деревину.

Синій контейнер

Синій контейнер призначений для таких категорій сміття:

офісний папір;

книги та зошити;

макулатура;

коробки.

Не варто викидати у синій контейнер:

використані серветки;

тетрапакети (наприклад, упакування від соків чи молока);

чеки;

брудний папір.

Зелений контейнер

У зелений контейнер кладемо пляшки, банки та інше скляне упакування без наклейок та етикеток.

Під забороною такі предмети:

віконне скло;

автомобільне скло;

дзеркало;

кристали;

лампочки;

упакування від ліків та розчинників.

Жовтий контейнер

Поміщати у жовтий контейнер дозволено:

пластикові пляшки та корки від них;

алюмінієву плівку;

тетрапакети з-під молока та інших напоїв;

порожні консервні банки;

пластикові пакети та пластикове пакування.

Заборонено викидати у жовтий контейнер:

пляшки та упакування з вмістом;

упакування від ліків, фарби, аерозолів та лаків;

засоби гігієни;

побутову та іншу електронну техніку.

Якщо є потреба утилізувати в Польщі батарейки, то такі предмети суворо заборонено класти до будь-якого сміття. Батарейки, а також стару побутову техніку необхідно утилізувати у спеціально призначених для цього пунктах. Такі можна знайти, як правило, біля торгових центрів та магазинів із побутовою технікою.

Як сортувати сміття в Україні: дивіться відео 24 каналу