Якість поділу сміття, безперечно, залежить від активності та свідомості учасників процесу на всіх етапах. Розібратися у всіх складнощах сортування часом важко вдома, а за кордоном – й поготів. Тому наведена нижче інформація буде дуже корисною для українців в Польщі.

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Як сортувати сміття в Польщі

Найлегше орієнтуватися на забарвлення контейнерів.

Чорний контейнер

Чорний контейнер призначений для змішаних відходів (odpady zmieszane). Це предмети, які з певних причин не можуть бути викинутими в інші контейнери. До таких можна віднести, наприклад:

  • брудне упакування;
  • упакування від ліків та вітамінів;
  • використані предмети гігієни;
  • брудний папір, чеки із магазину;
  • відходи з риби та м'яса;
  • панчішно-шкарпеткові вироби.

Категорично заборонено класти у чорний контейнер:

  • батарейки та акумулятори;
  • побутову та іншу електронну техніку;
  • меблі та габаритне сміття.

Коричневий контейнер

У коричневий контейнер в Польщі можна класти таке сміття:

  • відходи від овочів та фруктів;
  • залишки продуктів та їжі без урахування риби та м'яса;
  • рослини й кору дерев.

При цьому у коричневий контейнер заборонено викидати:

  • кістки та інші відходи тваринництва;
  • попіл та вугілля;
  • лаковану деревину.

Синій контейнер

Синій контейнер призначений для таких категорій сміття:

  • офісний папір;
  • книги та зошити;
  • макулатура;
  • коробки.

Не варто викидати у синій контейнер:

  • використані серветки;
  • тетрапакети (наприклад, упакування від соків чи молока);
  • чеки;
  • брудний папір.

Зелений контейнер

У зелений контейнер кладемо пляшки, банки та інше скляне упакування без наклейок та етикеток.

Під забороною такі предмети:

  • віконне скло;
  • автомобільне скло;
  • дзеркало;
  • кристали;
  • лампочки;
  • упакування від ліків та розчинників.

Жовтий контейнер

Поміщати у жовтий контейнер дозволено:

  • пластикові пляшки та корки від них;
  • алюмінієву плівку;
  • тетрапакети з-під молока та інших напоїв;
  • порожні консервні банки;
  • пластикові пакети та пластикове пакування.

Заборонено викидати у жовтий контейнер:

  • пляшки та упакування з вмістом;
  • упакування від ліків, фарби, аерозолів та лаків;
  • засоби гігієни;
  • побутову та іншу електронну техніку.

Якщо є потреба утилізувати в Польщі батарейки, то такі предмети суворо заборонено класти до будь-якого сміття. Батарейки, а також стару побутову техніку необхідно утилізувати у спеціально призначених для цього пунктах. Такі можна знайти, як правило, біля торгових центрів та магазинів із побутовою технікою.

Як сортувати сміття в Україні: дивіться відео 24 каналу