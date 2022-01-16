Якість поділу сміття, безперечно, залежить від активності та свідомості учасників процесу на всіх етапах. Розібратися у всіх складнощах сортування часом важко вдома, а за кордоном – й поготів. Тому наведена нижче інформація буде дуже корисною для українців в Польщі.
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Як сортувати сміття в Польщі
Найлегше орієнтуватися на забарвлення контейнерів.
Чорний контейнер
Чорний контейнер призначений для змішаних відходів (odpady zmieszane). Це предмети, які з певних причин не можуть бути викинутими в інші контейнери. До таких можна віднести, наприклад:
- брудне упакування;
- упакування від ліків та вітамінів;
- використані предмети гігієни;
- брудний папір, чеки із магазину;
- відходи з риби та м'яса;
- панчішно-шкарпеткові вироби.
Категорично заборонено класти у чорний контейнер:
- батарейки та акумулятори;
- побутову та іншу електронну техніку;
- меблі та габаритне сміття.
Коричневий контейнер
У коричневий контейнер в Польщі можна класти таке сміття:
- відходи від овочів та фруктів;
- залишки продуктів та їжі без урахування риби та м'яса;
- рослини й кору дерев.
При цьому у коричневий контейнер заборонено викидати:
- кістки та інші відходи тваринництва;
- попіл та вугілля;
- лаковану деревину.
Синій контейнер
Синій контейнер призначений для таких категорій сміття:
- офісний папір;
- книги та зошити;
- макулатура;
- коробки.
Не варто викидати у синій контейнер:
- використані серветки;
- тетрапакети (наприклад, упакування від соків чи молока);
- чеки;
- брудний папір.
Зелений контейнер
У зелений контейнер кладемо пляшки, банки та інше скляне упакування без наклейок та етикеток.
Під забороною такі предмети:
- віконне скло;
- автомобільне скло;
- дзеркало;
- кристали;
- лампочки;
- упакування від ліків та розчинників.
Жовтий контейнер
Поміщати у жовтий контейнер дозволено:
- пластикові пляшки та корки від них;
- алюмінієву плівку;
- тетрапакети з-під молока та інших напоїв;
- порожні консервні банки;
- пластикові пакети та пластикове пакування.
Заборонено викидати у жовтий контейнер:
- пляшки та упакування з вмістом;
- упакування від ліків, фарби, аерозолів та лаків;
- засоби гігієни;
- побутову та іншу електронну техніку.
Якщо є потреба утилізувати в Польщі батарейки, то такі предмети суворо заборонено класти до будь-якого сміття. Батарейки, а також стару побутову техніку необхідно утилізувати у спеціально призначених для цього пунктах. Такі можна знайти, як правило, біля торгових центрів та магазинів із побутовою технікою.
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