Якість поділу сміття, безперечно, залежить від активності та свідомості учасників процесу на всіх етапах. Розібратися у всіх складнощах сортування часом важко вдома, а за кордоном – й поготів. Тому наведена нижче інформація буде дуже корисною для українців в Польщі.

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Як сортувати сміття в Польщі

Найлегше орієнтуватися на забарвлення контейнерів.

Чорний контейнер

Чорний контейнер призначений для змішаних відходів (odpady zmieszane). Це предмети, які з певних причин не можуть бути викинутими в інші контейнери. До таких можна віднести, наприклад:

брудне упакування;

упакування від ліків та вітамінів;

використані предмети гігієни;

брудний папір, чеки із магазину;

відходи з риби та м'яса;

панчішно-шкарпеткові вироби.

Категорично заборонено класти у чорний контейнер:

батарейки та акумулятори;

побутову та іншу електронну техніку;

меблі та габаритне сміття.

Коричневий контейнер

У коричневий контейнер в Польщі можна класти таке сміття:

відходи від овочів та фруктів;

залишки продуктів та їжі без урахування риби та м'яса;

рослини й кору дерев.

При цьому у коричневий контейнер заборонено викидати:

кістки та інші відходи тваринництва;

попіл та вугілля;

лаковану деревину.

Синій контейнер

Синій контейнер призначений для таких категорій сміття:

офісний папір;

книги та зошити;

макулатура;

коробки.

Не варто викидати у синій контейнер:

використані серветки;

тетрапакети (наприклад, упакування від соків чи молока);

чеки;

брудний папір.

Зелений контейнер

У зелений контейнер кладемо пляшки, банки та інше скляне упакування без наклейок та етикеток.

Під забороною такі предмети:

віконне скло;

автомобільне скло;

дзеркало;

кристали;

лампочки;

упакування від ліків та розчинників.

Жовтий контейнер

Поміщати у жовтий контейнер дозволено:

пластикові пляшки та корки від них;

алюмінієву плівку;

тетрапакети з-під молока та інших напоїв;

порожні консервні банки;

пластикові пакети та пластикове пакування.

Заборонено викидати у жовтий контейнер:

пляшки та упакування з вмістом;

упакування від ліків, фарби, аерозолів та лаків;

засоби гігієни;

побутову та іншу електронну техніку.

Якщо є потреба утилізувати в Польщі батарейки, то такі предмети суворо заборонено класти до будь-якого сміття. Батарейки, а також стару побутову техніку необхідно утилізувати у спеціально призначених для цього пунктах. Такі можна знайти, як правило, біля торгових центрів та магазинів із побутовою технікою.

Як сортувати сміття в Україні: дивіться відео 24 каналу