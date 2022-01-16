Качество разделения мусора, безусловно, зависит от активности и сознания участников процесса на всех этапах. Разобраться во всех сложностях сортировки порой трудно дома, а за границей тем более. Поэтому нижеприведенная информация будет очень полезна для украинцев в Польше.

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Как сортировать мусор в Польше

Легче всего ориентироваться на окраску контейнеров.

Черный контейнер

Черный контейнер предназначен для смешанных отходов (odpady zmieszane). Это предметы, которые по определенным причинам не могут быть выброшены в другие контейнеры. К таким относятся, например:

грязная упаковка;

упаковка от лекарств и витаминов;

использованные предметы гигиены;

грязная бумага, чеки из магазина;

отходы из рыбы и мяса;

чулочно-носочные изделия.

Категорически запрещено класть в черный контейнер:

батарейки и аккумуляторы;

бытовую и другую электронную технику;

мебель и габаритный мусор.

Коричневый контейнер

В коричневый контейнер в Польше можно класть такой мусор:

отходы от овощей и фруктов;

остатки продуктов и еды без учета рыбы и мяса;

растения и кору деревьев.

При этом в коричневый контейнер запрещено выбрасывать:

кости и другие отходы животноводства;

пепел и уголь;

лакированную древесину.

Синий контейнер

Синий контейнер предназначен для следующих категорий мусора:

офисная бумага;

книги и тетради;

макулатура;

коробки.

Не стоит выбрасывать в синий контейнер:

использованные салфетки;

тетрапакеты (например, упаковка от соков или молока);

чеки;

грязная бумага.

Зеленый контейнер

В зеленый контейнер кладем бутылки, банки и другую стеклянную упаковку без наклеек и этикеток.

Под запретом следующие предметы:

оконные стекла;

автомобильное стекло;

зеркало;

кристаллы;

лампочки;

упаковки от лекарств и растворителей.

Желтый контейнер

Помещать в желтый контейнер можно:

пластиковые бутылки и пробки от них;

алюминиевую пленку;

тетрапакеты из-под молока и других напитков;

пустые консервные банки;

пластиковые пакеты и пластиковая упаковка.

Запрещено выбрасывать в желтый контейнер:

бутылки и упаковки с содержимым;

упаковки от лекарств, краски, аэрозолей и лаков;

средства гигиены;

бытовую и другую электронную технику.

Если есть необходимость утилизировать в Польше батарейки, такие предметы строго запрещено класть в любой мусор. Батарейки, а также старую бытовую технику необходимо утилизировать в специально предназначенных для этого пунктах. Такие можно найти, как правило, возле торговых центров и магазинов с бытовой техникой.