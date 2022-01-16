Качество разделения мусора, безусловно, зависит от активности и сознания участников процесса на всех этапах. Разобраться во всех сложностях сортировки порой трудно дома, а за границей тем более. Поэтому нижеприведенная информация будет очень полезна для украинцев в Польше.
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Как сортировать мусор в Польше
Легче всего ориентироваться на окраску контейнеров.
Черный контейнер
Черный контейнер предназначен для смешанных отходов (odpady zmieszane). Это предметы, которые по определенным причинам не могут быть выброшены в другие контейнеры. К таким относятся, например:
- грязная упаковка;
- упаковка от лекарств и витаминов;
- использованные предметы гигиены;
- грязная бумага, чеки из магазина;
- отходы из рыбы и мяса;
- чулочно-носочные изделия.
Категорически запрещено класть в черный контейнер:
- батарейки и аккумуляторы;
- бытовую и другую электронную технику;
- мебель и габаритный мусор.
Коричневый контейнер
В коричневый контейнер в Польше можно класть такой мусор:
- отходы от овощей и фруктов;
- остатки продуктов и еды без учета рыбы и мяса;
- растения и кору деревьев.
При этом в коричневый контейнер запрещено выбрасывать:
- кости и другие отходы животноводства;
- пепел и уголь;
- лакированную древесину.
Синий контейнер
Синий контейнер предназначен для следующих категорий мусора:
- офисная бумага;
- книги и тетради;
- макулатура;
- коробки.
Не стоит выбрасывать в синий контейнер:
- использованные салфетки;
- тетрапакеты (например, упаковка от соков или молока);
- чеки;
- грязная бумага.
Зеленый контейнер
В зеленый контейнер кладем бутылки, банки и другую стеклянную упаковку без наклеек и этикеток.
Под запретом следующие предметы:
- оконные стекла;
- автомобильное стекло;
- зеркало;
- кристаллы;
- лампочки;
- упаковки от лекарств и растворителей.
Желтый контейнер
Помещать в желтый контейнер можно:
- пластиковые бутылки и пробки от них;
- алюминиевую пленку;
- тетрапакеты из-под молока и других напитков;
- пустые консервные банки;
- пластиковые пакеты и пластиковая упаковка.
Запрещено выбрасывать в желтый контейнер:
- бутылки и упаковки с содержимым;
- упаковки от лекарств, краски, аэрозолей и лаков;
- средства гигиены;
- бытовую и другую электронную технику.
Если есть необходимость утилизировать в Польше батарейки, такие предметы строго запрещено класть в любой мусор. Батарейки, а также старую бытовую технику необходимо утилизировать в специально предназначенных для этого пунктах. Такие можно найти, как правило, возле торговых центров и магазинов с бытовой техникой.
Как сортировать мусор в Украине: смотрите видео 24 канала