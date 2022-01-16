Качество разделения мусора, безусловно, зависит от активности и сознания участников процесса на всех этапах. Разобраться во всех сложностях сортировки порой трудно дома, а за границей тем более. Поэтому нижеприведенная информация будет очень полезна для украинцев в Польше.

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Как сортировать мусор в Польше

Легче всего ориентироваться на окраску контейнеров.

Черный контейнер

Черный контейнер предназначен для смешанных отходов (odpady zmieszane). Это предметы, которые по определенным причинам не могут быть выброшены в другие контейнеры. К таким относятся, например:

  • грязная упаковка;
  • упаковка от лекарств и витаминов;
  • использованные предметы гигиены;
  • грязная бумага, чеки из магазина;
  • отходы из рыбы и мяса;
  • чулочно-носочные изделия.

Категорически запрещено класть в черный контейнер:

  • батарейки и аккумуляторы;
  • бытовую и другую электронную технику;
  • мебель и габаритный мусор.

Коричневый контейнер

В коричневый контейнер в Польше можно класть такой мусор:

  • отходы от овощей и фруктов;
  • остатки продуктов и еды без учета рыбы и мяса;
  • растения и кору деревьев.

При этом в коричневый контейнер запрещено выбрасывать:

  • кости и другие отходы животноводства;
  • пепел и уголь;
  • лакированную древесину.

Синий контейнер

Синий контейнер предназначен для следующих категорий мусора:

  • офисная бумага;
  • книги и тетради;
  • макулатура;
  • коробки.

Не стоит выбрасывать в синий контейнер:

  • использованные салфетки;
  • тетрапакеты (например, упаковка от соков или молока);
  • чеки;
  • грязная бумага.

Зеленый контейнер

В зеленый контейнер кладем бутылки, банки и другую стеклянную упаковку без наклеек и этикеток.

Под запретом следующие предметы:

  • оконные стекла;
  • автомобильное стекло;
  • зеркало;
  • кристаллы;
  • лампочки;
  • упаковки от лекарств и растворителей.

Желтый контейнер

Помещать в желтый контейнер можно:

  • пластиковые бутылки и пробки от них;
  • алюминиевую пленку;
  • тетрапакеты из-под молока и других напитков;
  • пустые консервные банки;
  • пластиковые пакеты и пластиковая упаковка.

Запрещено выбрасывать в желтый контейнер:

  • бутылки и упаковки с содержимым;
  • упаковки от лекарств, краски, аэрозолей и лаков;
  • средства гигиены;
  • бытовую и другую электронную технику.

Если есть необходимость утилизировать в Польше батарейки, такие предметы строго запрещено класть в любой мусор. Батарейки, а также старую бытовую технику необходимо утилизировать в специально предназначенных для этого пунктах. Такие можно найти, как правило, возле торговых центров и магазинов с бытовой техникой.

Как сортировать мусор в Украине: смотрите видео 24 канала