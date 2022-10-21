В одному із польських міст відкрили нетипову школу для батьків з України: в чому її особливість

21 жовтня 2022 , 09:43
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Джерело:

miasta.tokfm.pl

Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки та шукати безпечного тимчасового прихистку закордоном. Очевидно, що зміна обстановки не завжди лише позитивно впливає на стан людини, зокрема і дитини.

У Сопоті створили нетипову школу для батьків з України

Тому, щоб допомогти батькам, які потребують підтримки у вихованні дітей, у польському місті Сопот відкрили нетипову школу. Розповідаємо, в чому її особливість.

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Так, проєкт покликаний підтримати насамперед жінок з дітьми, які втекли від війни в Україні і ще не встигли адаптуватися в Польщі.

У школі батькам надаватимуть матеріальну й психологічну допомогу, підтримку у вихованні дітей. Також дорослі отримають необхідні знання з побудови здорових стосунків з їхніми дітьми, особливо підліткового віку, та інші методичні поради з виховання. Це стане можливим завдяки регулярним зустрічам з психологом, які будуть відбуватися в межах програми.

Діти, які приїхали до нас з України, багато місяців живуть у великій напрузі, як і їхні батьки... Це може негативно вплинути на їхній психічний стан. Тому в рамках зустрічей ми підійматимемо, зокрема, питання формування їхньої стресостійкості,
–  зазначає віцепрезидентка Сопота Магдалена Чаржинська-Яхім.

Заняття під керівництвом україномовного психолога відбуватимуться раз на тиждень, щовівторка, о 18:00 у Кризовому пункті MOPS у Сопоті (адреса: al. Niepodległości 876).

Відвідування школи для батьків безкоштовне. Наразі заняття заплановані до кінця року, але, якщо буде попит, то їх продовжать.
Автор: Марта Касіянчук