В одному із польських міст відкрили нетипову школу для батьків з України: в чому її особливість

Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки та шукати безпечного тимчасового прихистку закордоном. Очевидно, що зміна обстановки не завжди лише позитивно впливає на стан людини, зокрема і дитини.

У Сопоті створили нетипову школу для батьків з України

Тому, щоб допомогти батькам, які потребують підтримки у вихованні дітей, у польському місті Сопот відкрили нетипову школу. Розповідаємо, в чому її особливість.

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Так, проєкт покликаний підтримати насамперед жінок з дітьми, які втекли від війни в Україні і ще не встигли адаптуватися в Польщі.

У школі батькам надаватимуть матеріальну й психологічну допомогу, підтримку у вихованні дітей. Також дорослі отримають необхідні знання з побудови здорових стосунків з їхніми дітьми, особливо підліткового віку, та інші методичні поради з виховання. Це стане можливим завдяки регулярним зустрічам з психологом, які будуть відбуватися в межах програми.