Ба більше, громадяни України їдуть до Польщі не в пошуках порятунку, а саме влаштуватися на роботу та заробити грошей. Разом з тим, наразі польські прикордонники не фіксують масового напливу наших працівників. Про це повідомили 24 каналу у пресслужбі Міграційної платформи EWL.

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Ми помітили, що більше стало виїжджати жінок працездатного віку, які цікавляться вакансіями в європейських країнах. Вони їдуть саме працювати, а не в пошуку безпечного прихистку, бо часто залишають дітей вдома, щоб заробити. Найбільше жінок виїжджає з Центральної та Західної України. Зараз, коли в Європі традиційно триває високий сезон виробництва на підприємствах, роботодавці мають для них різні пропозиції роботи,

– говорить Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.

Яка ситуація з перетином українсько-польського кордону

Прикордонна служба Польщі звітує про збільшення кількості перетинів кордону українцями. Так, у жовтні до сусідньої країни виїхало більше громадян України, аніж повернулося додому. У середньому до Польщі їде щодня на 3 – 5 тисяч осіб більше, ніж у зворотньому напрямку.

Яку роботу пропонують українцям на польському ринку праці

Трудові мігранти, які не мають відповідного досвіду роботи та не знають польської мови, можуть розраховувати на нескладну фізичну роботу. З цієї категорії найбільше пропозицій є у промисловому виробництві, у сфері логістики та e-commerce, яка нині активно готується до різдвяних свят і Black Friday. Крім цього, влаштуватися можна на підприємства харчової та переробної промисловості чи автомобільної галузі.

Це посильна для жінки праця, а її базовим вмінням вчать на підприємстві. В середньому на простій фізичній роботі в Польщі зараз можна заробити 3,5 – 6 тисяч злотих на місяць (28 – 48 тисяч гривень),

– запевняє Марцін Колодзейчик.

До слова! З 24 лютого в Польщі знайшли роботу понад 430 тисяч біженців з України.