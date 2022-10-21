В Сопоте создали нетипичную школу для родителей из Украины

Поэтому, чтобы помочь родителям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей, в польском городе Сопот открыли нетипичную школу. Рассказываем, в чем ее особенность.

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Так, проект призван поддержать, прежде всего, женщин с детьми, которые сбежали от войны в Украине и еще не успели адаптироваться в Польше.

В школе родителям будут оказывать материальную и психологическую помощь, поддержку в воспитании детей. Также взрослые получат необходимые знания по построению здоровых отношений с их детьми, особенно подросткового возраста, и другие методические советы по воспитанию. Это станет возможным благодаря регулярным встречам с психологом, которые будут проходить в рамках программы.

Дети, приехавшие к нам из Украины, много месяцев живут в большом напряжении, как и их родители... Это может негативно отразиться на их психическом состоянии. Поэтому в рамках встреч мы будем поднимать, в частности, вопросы формирования их стрессоустойчивости,

– отмечает вице-президент Сопота Магдалена Чаржинская-Яхим.

Занятия под руководством украиноязычного психолога будут проходить раз в неделю, каждый вторник, в 18:00 в Кризисном пункте MOPS в Сопоте (адрес: al. Niepodległości 876).

Посещение школы для родителей бесплатно. Сейчас занятия запланированы до конца года, но если будет спрос, то их продолжат.