Выбрать подарки родным в Польше бывает достаточно сложно. Если существуют сомнения, то следует отдать предпочтение классическим подаркам. Например, для женщин часто выбирают бижутерию, а для мужчин – запонки или кошельки.
Актуально Мгновенно прислать средства к праздникам родным из-за границы: как это стало возможным
Что дарят в Польше на зимние праздники
Традиционные польские вкусности, косметику, изготовленные по старинным технологиям предметы из керамики, украшения из янтаря – это краткий список того, что можно привезти или передать из Польши для близкого человека к новогодне-рождественским праздникам.
Беспроигрышным вариантом будут сладости. К примеру, в Польше достаточный выбор вкусного шоколада от национальных производителей. К сладкому подойдет коробка набора чаев (стоит 80 злотых), меда (90 злотых) или кофе.
В Польше принято дарить сладости на праздники / Фото Unsplash
Для тех, кто предпочитает соленые, а не сладкие блюда, прекрасной идеей для подарка будет осципек (oscypek) – твердый копченый сыр, который изготавливают из овечьего молока. Этот продукт считается традиционным в горных районах Польши и местные жители им очень гордятся. Лучше всего покупать такой сыр вблизи гор, хотя в городских супермаркетах он тоже продается в хорошем ассортименте. Часто вместе с сыром в качестве подарка выбирают один из самых популярных видов колбасы в Польше – кабаносы.
Осципек (oscypek) – это польский традиционный твердый копченый сыр, который производится из овечьего молока / Фото Unsplash
Популярными вариантами подарков для женщин в Польше считают:
- средства по уходу за телом или соль для ванны (80 злотых);
- халат с праздничным принтом (200 злотых);
- ароматические свечи (70 злотых);
- теплые домашние тапочки (80 злотых).
Для мужчин в Польше пытаются выбирать лаконичные подарки, например:
- пивная подставка с гравировкой (100 злотых);
- персональная вешалка для галстуков (70 злотых);
- средства ухода за телом (50 злотых);
- халаты (200 злотых);
- чашки с веселыми принтами (40 злотых);
- алкогольные напитки.
Также жители Польши очень ценят уют в доме, поэтому приятные безделушки для интерьера будут уместны. Это могут быть наборы посуды и столовых принадлежностей, подушки, коврики или скатерти.
Любителям ручной работы понравятся изделия из шерсти или кожи. Лучше всего такие вещи покупать в горных регионах, однако можно найти и в магазинах городов.
Из теплых вещей очень популярны изделия из флиса с вышитым традиционным узором. Польские дизайнеры могут предложить множество оригинальных вариантов такой одежды.
В Польше принято дарить теплые вещи из шерсти на праздники / Фото Unsplash
Также вас может заинтересовать сюжет 24 канала о том, как в Киеве начали подготовку к новогодним праздникам: смотрите видео