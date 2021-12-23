Выбрать подарки родным в Польше бывает достаточно сложно. Если существуют сомнения, то следует отдать предпочтение классическим подаркам. Например, для женщин часто выбирают бижутерию, а для мужчин – запонки или кошельки.

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Что дарят в Польше на зимние праздники

Традиционные польские вкусности, косметику, изготовленные по старинным технологиям предметы из керамики, украшения из янтаря – это краткий список того, что можно привезти или передать из Польши для близкого человека к новогодне-рождественским праздникам.

Беспроигрышным вариантом будут сладости . К примеру, в Польше достаточный выбор вкусного шоколада от национальных производителей. К сладкому подойдет коробка набора чаев (стоит 80 злотых), меда (90 злотых) или кофе .

В Польше принято дарить сладости на праздники / Фото Unsplash

Для тех, кто предпочитает соленые, а не сладкие блюда, прекрасной идеей для подарка будет осципек (oscypek) – твердый копченый сыр, который изготавливают из овечьего молока. Этот продукт считается традиционным в горных районах Польши и местные жители им очень гордятся. Лучше всего покупать такой сыр вблизи гор, хотя в городских супермаркетах он тоже продается в хорошем ассортименте. Часто вместе с сыром в качестве подарка выбирают один из самых популярных видов колбасы в Польше – кабаносы .

Осципек (oscypek) – это польский традиционный твердый копченый сыр, который производится из овечьего молока / Фото Unsplash

Популярными вариантами подарков для женщин в Польше считают:

средства по уходу за телом или соль для ванны (80 злотых);

халат с праздничным принтом (200 злотых);

ароматические свечи (70 злотых);

теплые домашние тапочки (80 злотых).

Для мужчин в Польше пытаются выбирать лаконичные подарки, например:

пивная подставка с гравировкой (100 злотых);

персональная вешалка для галстуков (70 злотых);

средства ухода за телом (50 злотых);

халаты (200 злотых);

чашки с веселыми принтами (40 злотых);

алкогольные напитки.

Также жители Польши очень ценят уют в доме, поэтому приятные безделушки для интерьера будут уместны . Это могут быть наборы посуды и столовых принадлежностей, подушки, коврики или скатерти.

Любителям ручной работы понравятся изделия из шерсти или кожи . Лучше всего такие вещи покупать в горных регионах, однако можно найти и в магазинах городов.

Из теплых вещей очень популярны изделия из флиса с вышитым традиционным узором. Польские дизайнеры могут предложить множество оригинальных вариантов такой одежды.

В Польше принято дарить теплые вещи из шерсти на праздники / Фото Unsplash